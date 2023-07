Mekies, il saluto della Ferrari: annunciato il sostituto

Novità al GP Belgio per la Ferrari: al muretto non ci sarà più Mekies, ma il suo sostituto

Con un comunicato ufficiale, la Ferrari ha confermato l'addio a Laurent Mekies, attuale Direttore Sportivo del team. Il francese non sarà presente al GP Belgio in programma questo weekend a Spa. Termina così la sua collaborazione con la scuderia di Maranello, primo passo verso l'approdo in AlphaTauri previsto il prossimo anno. Al suo posto viene promosso Diego Ioverno.

F1 2023: Diego Ioverno (Scuderia Ferrari)

IL COMUNICATO Ecco come la Ferrari ha dato l'annuncio: ''Questo fine settimana si conclude l’esperienza nella Scuderia Ferrari di Laurent Mekies. Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza impreziosite da sette vittorie. A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni. A partire dal Gran Premio del Belgio parte delle mansioni di Laurent al muretto viene assunta da Diego Ioverno, al quale va il ruolo di Sporting Director e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). Ioverno, un veterano della Scuderia avendo iniziato a lavorare a Maranello 23 anni fa, riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur, al pari dei suoi colleghi al muretto Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist.''

TUTTO PREVISTO L'addio a Mekies era già noto da tempo, restava solo da chiarire quando sarebbe stato reso effettivo. Ad aprile, l'AlphaTauri aveva spiazzato un po' tutti - Ferrari compresa - annunciando l'ingaggio del francese ex FIA per il 2024, quando andrà ad assumere il ruolo di team principal al posto di Franz Tost che andrà in pensione. Fred Vasseur aveva definito ''un po' aggressivo'' il comportamento della scuderia di Faenza, che aveva diffuso il comunicato con la notizia in grande anticipo. Negli ultimi mesi Ioverno ha lavorato a fianco di Mekies per preparare il passaggio di testimone, dopo aver contribuito a risolvere buona parte dei pit stop Ferrari, tornati - quasi sempre - pressoché perfetti dopo un periodo con numerose titubanze.

