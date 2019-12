ALTRI CINQUE ANNI L'ufficialità del rinnovo di Charles Leclerc è arrivata a metà mattinata di questo lunedì pre-natalizio, una bella sorpresa per tutti i tifosi della Ferrari che hanno così ricevuto un bel regalo valido per questo Natale e per quelli venturi. Il monegasco si lega alla Scuderia di Maranello con un accordo triennale che va a integrare quello già vigente sempre di tre anni. Così facendo, tolta la bellissima stagione scorsa, a Leclerc restano altri 5 anni da spendere a Maranello per scrivere - gli si augura - nuove gloriose pagine nella storia del Cavallino.

CONTENTEZZA ESTREMA E con l'ufficialità sono arrivati anche i commenti del diretto interessato e del team principal della rossa. ''Sono estremamente contento di rinnovare con la Scuderia Ferrari. La stagione appena conclusa come pilota della squadra più prestigiosa in Formula 1 è stata per me un anno da sogno'' - ha dichiarato Charles Leclerc - ''Non vedo l’ora di rendere ancora più profondo il rapporto già forte che mi lega al team dopo un 2019 intenso e ricco di emozioni. Guardo al futuro con impazienza, prontissimo a cominciare la prossima stagione''.

PROLUNGAMENTO NATURALE Il team principal Mattia Binotto ha aggiunto ai pensieri del monegasco: ''La decisione e il desiderio di prolungare il contratto con Charles ci sono parsi sempre più naturali gara dopo gara, nell’ottica di assicurarci la collaborazione con il nostro pilota per le prossime cinque stagioni. Ciò a riprova dell’impegno della Scuderia e di Charles nel legare saldamente i propri nomi per il prossimo futuro. Charles fa parte della nostra famiglia già dal 2016 e siamo più che orgogliosi dei frutti che stiamo raccogliendo dalla nostra Academy. Ci fa quindi un grande piacere poter annunciare che sarà con noi per molti anni a venire e siamo impazienti di scrivere con lui nuove pagine della storia del Cavallino Rampante''.