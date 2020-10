DUELLO A SENSO UNICO Dopo un 2019 passato a battagliare anche per la leadership all'interno del box Ferrari, quest'anno il confronto diretto tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel è decisamente a favore del primo. Nonostante una SF1000 poco competitiva, il monegasco è salito sul podio due volte, totalizzando fino ad ora 63 punti contro i soli 17 del tedesco, mai andato oltre il sesto posto ottenuto nel GP Ungheria. A Portimao, il quattro volte campione del mondo ha affrontato lo spinoso argomento con la consueta sincerità.

ANNO DIFFICILE Nella conferenza stampa del giovedì del GP Portogallo, pur senza riferimenti diretti al divorzio dalla Ferrari consumato prima dell'avvio della stagione Vettel ha spiegato: ''Penso che un po' dipenda da Charles, credo che stia facendo un ottimo lavoro e sembra spemere il massimo dalla macchina. Da parte mia è un po' diverso, è un anno molto diverso, con circostanze diverse in arrivo e non è davvero l'anno più tranquillo in termini di poter fare quello che posso fare. Non è la situazione più semplice, ma sono disposto a dare tutto quello che posso per cercare di migliorare e si spera, verso la fine della stagione, di tornare ad essere dove so di poter stare''.

L'APPROCCIO DI LECLERC Seduto accanto a Vettel, Leclerc ha a sua volta spiegato i motivi del buon rendimento di quest'anno: ''Da parte mia ho cambiato un po' l'approccio. Sto dando il 100% ad ogni sessione. Lo scorso anno andavo più cauto nelle libere e poi spingevo in qualifica. Poi però ho avuto qualche problema di costanza nel fare sempre il giro in qualifica. Quest'anno cerco solo di dare il massimo dalle PL1 alla gara e fondamentalmente sì, ho trovato degli aspetti positivi in questo. Come pilota, continuo a migliorare, ma immagino che sia lo stesso per tutti''.