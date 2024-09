F1, ufficiali le date dei test invernali 2025: si riparte dal Bahrain a fine febbraio

Dopo l’annuncio del calendario ufficiale del mondiale di Formula 1 2025, adesso arriva anche la conferma delle date dei test precampionato. Come da tradizione ormai consolidata negli ultimi anni, a ospitare le prove invernali sarà il circuito di Sakhir, in Bahrain. Si tratterà della settima volta nella storia per la pista che si trova alle porte della capitale Manama, dove i test precampionato si sono già svolti nel 2009 e poi anche nel 2014 e ininterrottamente dal 2021 a oggi.

LE DATE I giorni da segnare in rosso sul calendario, perché quelli in cui gli appassionati potranno finalmente prendere contatto con le nuove monoposto dopo un intero inverno a digiuno di corse, sono quelle del 26, 27 e 28 febbraio 2025. Come negli ultimi anni, dunque, si conferma la tendenza – dettata da logiche di contenimento dei costi – di organizzare soltanto tre giornate di prove collettive. Al contrario che nelle ultime stagioni, però, la prima gara del campionato non sarà il GP del Bahrain, quest’anno spostata a metà aprile, ma il GP Australia in programma nel weekend del 16 marzo sul circuito di Melbourne.

Pubblicato da Alessio Ricci, 17/09/2024