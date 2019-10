Autore:

Antonio Albertini

ANTEPRIMA DEL GP BRASILE L'Ibirapuera Park di San Paolo ospiterà l'evento principale delle celebrazioni organizzate da Heineken per ricordare Ayrton Senna a 25 anni dalla sua tragica scomparsa nel GP San Marino del 1994. L'Heineken F1 Festival - Senna Tribute si terrà sabato 9 novembre dalle 12 alle 18, dunque nel weekend precedente a quello del GP Brasile che si terrà sul circuito di Interlagos, e sarà gratuito.

MONOPOSTO ATTUALI E STORICHE Il programma prevede l'esibizione di moderne monoposto dei team Mercedes AMG Petronas e Renault F1. Gli idoli locali Emerson Fittipaldi e Felipe Massa avranno l'onore di mettersi al volante di alcune delle monoposto utilizzate da Senna nella sua carriera, tra cui la Toleman TG184 con cui il brasiliano debuttò in F1 nel 1984 e l'iconica Lotus 97T nera e oro con la quale vinse la sua prima gara nel 1985.

FESTA DEL POPOLO Sean Bratches, direttore delle operazioni commerciali della F1, ha dichiarato: "Ayrton Senna è una vera leggenda del nostro sport e la sua eredità è sia immensa sia stimolante. È un onore portare la F1 nelle strade di San Paolo con il nostro partner Heineken per celebrare la sua vita e la sua importanza per il popolo brasiliano. Celebreremo la sua vita dando ai fan la possibilità di vedere da vicino auto di F1 moderne e storiche che daranno loro un'esperienza da fare almeno una volta nella vita sulla velocità, il suono e l'eccitazione che la F1 ha da offrire. Il Brasile ha un posto speciale nella famiglia F1, e siamo davvero entusiasti di portare questo evento a San Paolo una settimana prima del Gran Premio di Interlagos".

NIPOTE SODDISFATTA Bianca Senna, nipote di Ayrton Senna e direttrice dell'Ayrton Senna Institute, ha dichiarato: "Sono sicura che sarà una giornata indimenticabile per i fan di Ayrton. L'opportunità di vedere, così vicino, le auto che hanno fatto parte di alcuni dei suoi migliori momenti in F1, sarà incredibile. Avere la possibilità di vedere un evento con così tante attrazioni, che si svolgerà a Ibirapuera, nel cuore di San Paolo, sarà ancora più straordinario e incorona il 2019, un anno pieno di bellissimi omaggi per celebrare i 25 anni di lascito".