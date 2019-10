Autore:

Simone Valtieri

RICORSO O NO? Un componente consentito ma usato in maniera illecita. Questo quanto sta alla base della decisione della FIA che a quasi 10 giorni dalla bandiera a scacchi del Giappone ha scelto di squalificare la Renault e di toglierla dall'ordine d'arrivo della gara di Suzuka. Daniel Ricciardo, che aveva concluso in sesta posizione, e Nico Hulkenberg, decimo, sono spariti dalla classifica e la casa francese ha perso i 9 punti conquistati, vedendo ormai lontana la quarta piazza in classifica. Cyril Abiteboul, team principal Renault, sta valutando assieme ai suoi uomini se presentare o meno un ricorso.

AIUTO SOGGETTIVO "Nonostante la FIA abbia concordato con Renault che il sistema fosse legale ai sensi del regolamento tecnico, è stato giudicato violare il codice sportivo in tema di aiuti alla guida" - si legge nel comunicato del team - "Considerando la soggettività della fatto che il sistema possa essere un aiuto alla guida e la variabilità delle penali che ne conseguono, Renault valuterà le prossime mosse entro i termini stabiliti dalla Federazione Internazionale." È consentito presentare un ricorso entro i 10 giorni dall'infrazione, il problema è che la FIA ne ha attesi nove per prendere una decisione, per cui i tempi di manovra del team sono strettissimi e si deve prendere una decisione entro la giornata di oggi.

VENDETTA DELL'EX Sono nel frattempo emerse ulteriori informazioni su come la SportPesa Racing Point è venuta a conoscenza del sistema di assistenza alla frenata collegato al GPS utilizzato dal team di Enstone. A svelarle è stata direttamente la FIA nel suo comunicato, parlando di un ex dipendente della Renault che ha informato il team rivale su come sospettava stessero utilizzando il dispositivo ECU. Ed è per questo motivo che alcune delle accuse fatte dalla Racing Point si sono rivelate false, come il fatto che il sistema fosse pre-impostato in base al numero di giri.