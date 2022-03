F1, Red Bull chiarisce i motivi del ritiro di Verstappen e Perez in Bahrain

In Formula 1 ogni piccolo particolare può risultare decisivo tra una vittoria e una sconfitta. Lo sa bene la Mercedes, che ha perso il titolo Piloti 2021 a causa del caotico finale – non privo di “errori umani”, come ha stabilito la relazione Fia – del GP Abu Dhabi, e adesso lo sa anche la grande rivale Red Bull. Dopo una settimana di investigazioni, il team di Milton Keynes è infatti riuscito a chiarire le cause del doppio inconveniente che ha messo quasi contemporaneamente fuori gioco Max Verstappen e Sergio Perez, a pochi metri dalla bandiera a scacchi del GP Bahrain.

LA POMPA NON POMPA A costringere le due RB18 al ritiro sarebbe stato infatti un problema al pescaggio della benzina dal serbatoio. “Lo scorso weekend, entrambe le auto – ha spiegato, a Jeddah, un portavoce del team Red Bull citato da RacingNews365 – hanno sofferto una mancanza di pressione del carburante. Avevamo in macchina il corretto quantitativo, ma un vuoto ha impedito alla pompa di pescare dal serbatoio lasciando il motore senza benzina. Abbiamo però già adottato tutti i correttivi per evitare che il problema si possa ripetere, per cui non ci aspettiamo inconvenienti in questo fine settimana”.

