Autore:

Salvo Sardina

WILLIAMS-MERCEDES La partnership tra la Williams F1 e la Mercedes continuerà almeno fino al 2025. Lo storico team inglese con sede a Grove ha infatti appena comunicato l’estensione dell’accordo per la fornitura delle power unit Mercedes. Continua così un rapporto di collaborazione instaurato nel 2014 e che, almeno nei primi anni dell’epoca ibrida, ha riportato il team inglese a lottare nuovamente per le posizioni di vertice con due terzi posti iridati raccolti con la coppia formata da Felipe Massa e Valtteri Bottas (nel 2014 e nel 2015). Il precedente contratto sarebbe scaduto al termine della stagione 2020.

PARLA CLAIRE WILLIAMS “Negli ultimi sei anni – spiega la vice team principal Claire Williams, figlia del mitico Frank fondatore della scuderia – ci siamo goduti questa meravigliosa partnership con Mercedes-Benz. Per questo siamo entusiasti di continuare a lavorare insieme per altre cinque stagioni dal 2021 in poi. Mercedes è uno dei motoristi più vincenti del nostro sport e crediamo che continueranno a fornire un pacchetto estremamente competitivo anche negli anni a venire. Siamo diventati molto amici in questo periodo passato insieme e non vediamo l’ora di continuare a lavorare con loro in futuro”.

PAROLA DI TOTO Anche Toto Wolff, team principal della Mercedes, si è detto soddisfatto per l’accordo: “La Williams è uno dei brand iconici della F1 e siamo orgogliosi di poterlo annoverare come membro della nostra famiglia motorsport. Negli ultimi tempi hanno vissuto momenti un po’ difficili, ma questo serve anche a dimostrare la loro resilienza e il loro carattere determinato a ritornare a combattere per le posizioni che gli competono. Sono sicuro che le nuove regole finanziarie che saranno introdotte dal 2021 consentiranno ai team indipendenti un futuro brillante, quindi siamo molto contenti di continuare la nostra partnership con la Williams anche in questa nuova era del nostro sport”.