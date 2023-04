F1 in lutto: si è spento a 89 anni Gianfranco Palazzoli

Ex pilota, direttore sportivo di varie squadre in F1 e volto noto del team di commento della Rai ai GP era nato a Milano nel 1934

Lutto nel mondo della Formula 1 e del giornalismo sportivo. Nella mattinata di mercoledì 12 aprile si è infatti spento all’ospedale San Carlo di Milano Gianfranco Palazzoli. 89 anni, ex pilota, direttore sportivo di varie squadre in F1, conosciuto nel paddock con lo pseudonimo “Pal Joe”, era poi diventato volto noto al grande pubblico nel ruolo di opinionista e commentatore dei GP sulla Rai. Nato a Milano nel 1934 ma varesino d’adozione, Palazzoli era ricoverato da qualche giorno per le complicazioni successive alla frattura di un femore.

Gianfranco Palazzoli con Ezio Zermiani nel 2015 | Foto: Twitter @paljoepalazzoli

CARRIERA IN F1 Particolarmente ricca di avventure la sua lunga carriera da team manager in Formula 1, con svariati ruoli ricoperti in scuderie come la Merzario ma anche in Osella, Tyrrel, Toleman, Williams e Fondmetal, senza disdegnare una parentesi nei campionati turismo con l’Alfa Romeo. A partire dagli anni ’90 era poi diventato volto noto della Rai, formando insieme a Mario Poltronieri ed Ezio Zermiani un trio molto apprezzato dagli appassionati che seguivano le dirette dei GP in tv. Appeso il casco al chiodo era poi diventato un vero e proprio asso del tennis tavolo, vincendo numerosi campionati nazionali nella categoria veterani. Alla famiglia le più sincere condoglianze dalla redazione di MotorBox.

