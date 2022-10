Lutto alla Red Bull: è morto il fondatore Dietrich Mateschitz

ADDIO AL PROPRIETARIO Lutto in casa Red Bull: è morto all'età di 78 anni Dietrich Mateschitz, co-fondatore dell'azienda di bevande energetiche e proprietario del team di Formula 1. L'uomo d'affari austriaco era malato da tempo, tanto che la sua ultima uscita pubblica risaliva a molto tempo fa. Nelle ultime settimane si erano rincorse voci sul peggioramento delle sue condizioni di salute, con addirittura un paio di fake news che ne avevano annunciato il decesso.

TEAM IN LUTTO Questa volta la morte è stata confermata dalla stessa scuderia di F1 che ha ricevuto la notizia poco prima dell'inizio delle qualifiche del GP Stati Uniti. Che ci fosse qualcosa di grosso lo si era capito quanto il team principal Chris Horner aveva riunito tutto il personale della squadra per un incontro, con molte facce cupe attorno a lui.

CONDOGLIANZE DAI RIVALI Nonostante l'attività intensa del weekend di gara, le altre scuderie si sono subito prodigate di esprimere le proprie condoglianze ai rivali. La Mercedes ha pubblicato un messaggio firmato dal boss Toto Wolff: ''È con grande tristezza che abbiamo appreso della morte di uno dei più grandi e più visionari imprenditori del mondo. Quello che Dietrich Mateschitz ha fatto per la F1 non ha precendenti e mandiamo le nostre più profonde condoglianze alla sua famiglia e agli amici''. Anche la Ferrari ha rapidamente pubblicato un commiato: ''Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa di Dietrich Mateschitz. Un uomo che amava il nostro sport e le nostre sfide. A nome di tutta la Ferrari, porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai nostri amici di @redbullracing e @AlphaTauriF1. I nostri pensieri sono con tutti loro''.

We are deeply saddened to hear of the passing of Dietrich Mateschitz. A man who loved our sport and challenges.

On behalf of everyone at Ferrari, we offer our condolences to his family and to our friends at @redbullracing and @AlphaTauriF1. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/WAJMnaD2c6