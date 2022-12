Addio a Patrick Tambay: la Ferrari lo ingaggiò per sostituire Villeneuve

L'ex pilota Patrick Tambay è morto all'età di 73 anni. A comunicare oggi la notizia è stata la sua famiglia. Nato il 25 giugno del 1949 a Parigi, il francese aveva corso in F1 in due periodi, dal 1977 al 1979 e dal 1981 al 1986, per un totale di 114 gran premi disputati arricchiti da 2 vittorie, 11 podi e 5 pole position. Nel suo palmares anche due vittorie del campionato americano CanAm, nel 1977 e nel 1980. Appeso il casco al chiodo, per diversi anni ha commentato le gare di F1 per la tv francese, poi si è dedicato alla politica, con una lunga carriera nelle file del partito UMP a livello locale nella Francia meridionale, nel distretto delle Alpi Marittime e nel comune di Le Cannet. Sposato con l'americana Diana, ha avuto due figli, Esti e Adrien, quest'ultimo a sua volta pilota.

QUEL LEGAME CON VILLENEUVE Tambay ebbe una prima parte di carriera in F1 non particolarmente ricca di soddisfazioni. Dal 1977 al 1981 gareggiò con Surtees Ensign, McLaren (due stagioni) e Theodore Ligier (nel 1981, dopo il 1980 passato in America) raccogliendo in totale 14 punti e un quarto posto nel GP Svezia del 1978 come miglior risultato. La sua carriera nel Circus sembrava ormai al termine, tanto che nel 1982 si ritrovò senza volante. Fu la Ferrari a concedergli una seconda opportunità, purtroppo creatasi con la morte di Jacques Villeneuve: il Cavallino Rampante lo ingaggiò in sostituzione del canadese a partire dal GP Olanda e già nel successivo GP Gran Bretagna Tambay salì sul podio, con un terzo posto dedicato a Villeneuve. Con l'Aviatore era legato da un particolare rapporto di amicizia, tanto da essere stato anche padrino del figlio Jacques. Quell'anno Tambay vinse il GP Germania e giunse secondo nel GP Italia. Confermato per il 1983, nel GP San Marino ottenne la sua seconda vittoria con la Ferrari, quella che più amava ricordare come ottenuta in memoria di Villeneuve che proprio a Imola l'anno precedente disputò l'ultima gara prima del tragico weekend di Zolder. Chiuse la stagione al quarto posto, poi passò in Renault per due anni prima di chiudere al volante della Lola, senza più bissare i risultati ottenuti con il team di Maranello.

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 4, 2022

IL LUTTO FERRARI Proprio la Ferrari ha immediatamente ricordato la figura di Tambay non appena si è diffusa la notizia del suo decesso: ''Siamo tutti veramente rattristati dalla notizia della scomparsa di Patrick Tambay. È stato uno dei veri protagonisti degli anni 80 vincendo due gare con la Scuderia e contribuendo alla conquista del titolo Costruttori nel 1982 e nel 1983'' ha scritto il Cavallino Rampante sui propri profili social.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/12/2022