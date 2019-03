Autore:

La Redazione

CARTOLINE DA MELBOURNE La redazione di Motorbox.com ha preparato per voi una ricca gallery con le più belle immagini del Gran Premio d'Australia di domenica scorsa, prima tappa del Mondiale di Formula 1 2019. Da Vettel a Bottas, da Hamilton a Verstappen fino a Leclerc, Giovinazzi, Raikkonen. Tutti i protagonisti del GP di domenica li trovate qua sotto, non vi resta altro da fare che sfogliare le immagini che abbiamo scelto per voi.