Audi, venduta al Fondo Sovrano del Qatar una quota di minoranza del team F1

Dopo tante indiscrezioni, alla fine è ufficiale: l’Audi non esce dalla Formula 1 e, anzi, continua a investire in vista del debutto ufficiale nel 2026 con la propria power unit, ma sarà aiutata dal munifico fondo sovrano del Qatar nella propria (dispendiosa) avventura nel circus del GP. La casa di Ingolstadt fa parte del gruppo Volkswagen che, come tutti i costruttori automobilistici europei sta attraversando una profonda crisi industriale: è anche probabilmente per questo motivo che è arrivata la decisione di vendere una quota di minoranza del team Sauber – che Audi aveva rilevato al 100% negli scorsi mesi – a Qatar Investment Authority (QIA).

CESSIONE QUOTE Il comunicato ufficiale conferma che la vendita è relativa a una quota non di controllo del team, che dunque resterà saldamente nelle mani del gruppo Volkswagen. Tuttavia, QIA “consentirà un’iniezione sostanziale di capitali e aprirà la strada per il miglioramento e la crescita delle infrastrutture della scuderia, consentendo al team di posizionarsi per l’obiettivo di lungo termine di arrivare al successo”. Si parla nello specifico di un’iniezione sostanziosa di liquidità per migliorare le fabbriche di Hinwil e Neuburg, rispettivamente sedi di Sauber Motorsport e Audi Sport.

PARLA DOLLNER “L’investimento da parte di QIA mostra che il Progetto Audi F1 ha già raccolto grande fiducia – spiega l’amministratore delegato Audi, Gernot Dollner – e sottolinea il nostro impegno incondizionato nei confronti della Formula 1. Questo capitale aggiuntivo accelera la crescita del team e rappresenta un’altra pietra miliare nella nostra strategia a lungo termine. Il coinvolgimento del fondo sovrano del Qatar rafforza quindi l’impegno di entrambi gli stabilimenti di Hinwil e Neuburg, che lavorano per l’ingresso di Audi in F1 nel 2026”.

Pubblicato da Alessio Ricci, 05/12/2024