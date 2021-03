È PARTITA LA SFIDA! Con il GP Bahrain è scattato anche il gioco di fanta F1 ufficiale del Mondiale di Formula 1, chiamato F1 Fantasy, e con esso la MotorBox.com Racing Club, la lega dove potete sfidare i giornalisti della nostra redazione. Sono attualmente 136 le squadre partecipanti e potete continuare a unirvi a noi utilizzando il codice 72e5dcbdc0 una volta iscritti al gioco. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra guida generale.

PRIMA GIORNATA A vincere il round d'apertura, e logicamente diventare il leader della classifica generale, è il Matteo Team 3 che ha totalizzato ben 256 punti, schierando questa formazione: Lewis Hamilton (135 punti, jolly Mega Driver), Sainz (11), Verstappen (35), Norris (58, jolly Turbo Driver), Mick Schumacher (11) e la Williams (6). Le prime 11 posizioni sono, come prevedibile, occupate tutte da squadre che hanno utilizzato il Mega Driver, jolly che permette di triplicare il punteggio di un pilota scelta tra i cinque schierati a disposizione per una sola gara da qui alla pausa estiva. Ricordiamo che invece il Turbo Driver è utilizzabile ad ogni gran premio, ma solo per un numero ristretto di piloti non appartenenti alle prime posizioni della classifica generale. Il primo team tra quelli che non hanno utilizzato il Mega Driver è il Turbo Cappelletti, dodicesimo, che ha totalizzato 199 punti.

F1 FANTASY MOTORBOX.COM RACING CLUB, CLASSIFICA GENERALE