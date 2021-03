CAMBIO AL COMMENTO Nei giorni scorsi aveva fatto scalpore negli appassionati italiani di Formula 1 la notizia secondo la quale Sky Sport, emittente tv che detiene i diritti per la trasmissione in diretta esclusiva delle gare del mondiale 2021, avesse scelto di non rinnovare il contratto con Jacques Villeneuve. A confermarlo era stato lo stesso ex pilota canadese che, intervistato dai colleghi di LiveGP, aveva annunciato ai propri fan che non lo avrebbero visto in tv a commentare i gran premi del prossimo mondiale. Nel comunicato stampa che oggi presenta lo staff Sky Motori per il 2021 la notizia viene ufficializzata, con un altro campione del mondo a raccogliere il testimone del canadese.

ARRIVA NICO Approfittando delle sinergie con Sky Germania e Sky Uk, che già da qualche stagione potevano annoverarlo nella rosa di opinionisti, nel 2021 sarà dunque anche Sky Italia ad ascoltare il parere sulle gare da parte dell’ex pilota Mercedes, Nico Rosberg. Il trentacinquenne tedesco, al pari di Villeneuve, è figlio d’arte – il papà Keke fu campione del mondo F1 nella tragica stagione 1982, in cui Gilles Villeneuve perse la vita – ha in tasca un titolo mondiale, vinto nel 2016 prima del ritiro definitivo dalle corse, e parla alla perfezione l’italiano.

RIPARTIZIONE SKY-TV8 Contestualmente alla nota di presentazione della stagione, Rogoredo ha anche chiarito la tanto attesa ripartizione di dirette tra Sky Sport F1 HD (canale 207 per gli abbonati al pacchetto Sport) e il canale in chiaro di proprietà del gruppo, TV8 (canale 8 del digitale terrestre). La formula è quella consolidata: diretta esclusiva di tutti i Gp su Sky Sport F1, raggiungibile anche su internet con i servizi NowTv e SkyGo, con differita in chiaro su TV8 circa tre ore dopo la partenza. Gli appassionati potranno però come al solito godersi qualche appuntamento free-to-air. Nello specifico, si tratta di cinque delle 23 gare in programma: nel 2021 si tratterà dei Gp di Emilia Romagna (18 aprile), Spagna (9 maggio), Monte Carlo (23 maggio), Italia (12 settembre) prima del gran finale di Abu Dhabi del 12 dicembre 2021. Qui il calendario completo della stagione con gli orari tv di tutte le sessioni.