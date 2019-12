LECLERC MA NON SOLO Il Poleman Trophy, trofeo ufficiale che la Formula 1 assegna al pilota che ha conseguito più pole nell'arco dell'anno, è andato a Charles Leclerc, capace di partire davanti a tutti in sette occasioni. Ci sono però un altro paio di piloti da mensionare per il loro favoloso comportamento in qualifica nel 2019, soprattutto in relazione al compagno, o ai compagni, di squadra, e parliamo di due giovanissimi: Max Verstappen e George Russell. Di seguito abbiamo redatto una serie di statistiche interessanti sul comportamento al sabato dei 20 piloti del mondiale scorso.

LECLERC POLEMAN La prima tabella riguarda il semplice numero delle pole conseguite, con Leclerc davanti a tutti ben sette volte, meglio del re delle pole Hamilton e di Bottas, appaiati a quota 5. Solo altri due piloti sono partiti al palo nella stagione 2019, Vettel e Verstappen, entrambi con due pole.

Pos. Pilota Team Pole 1 Charles Leclerc Ferrari 7 2 Valtteri Bottas Mercedes 5 Lewis Hamilton Mercedes 5 4 Sebastian Vettel Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 2

HAMILTON COSTANTE Il discorso si fa più interessante se andiamo a calcolare la posizione media di partenza, sommando cioè tutte le posizioni conquistate in griglia dai piloti e dividendole per il numero delle gare. Il numero che ne risulta più sarà basso e più evidenzierà la tendenza di un pilota a partire davanti. Nella tabella facciamo una distinzione tra la reale posizione conquistata e quella invece occupata in griglia, che tiene conto anche di eventuali penalizzazioni. In queste due statistiche primeggia Lewis Hamilton, il pilota mediamente più costante al sabato.

Pos. Pilota Media Risultato in qualifica Media posizione di partenza 1 Lewis Hamilton 2.24 2.33 2 Valtteri Bottas 3.81 3.71 3 Sebastian Vettel 4.29 4.24 4 Charles Leclerc 4.43 4.29 5 Max Verstappen 4.67 4.71 6 Pierre Gasly 9.3 10 7 Lando Norris 9.38 9.33 8 Daniel Ricciardo 9.9 10.62 9 Carlos Sainz Jnr 10.29 10.29 10 Alexander Albon 11 11.14 11 Nico Hulkenberg 11.05 11.38 12 Kevin Magnussen 11.71 11.95 13 Kimi Raikkonen 11.95 12.38 14 Romain Grosjean 12 11.57 15 Antonio Giovinazzi 13.24 13.86 16 Sergio Perez 13.38 13.19 17 Daniil Kvyat 13.62 13.38 18 Lance Stroll 15.81 15.29 19 George Russell 18.38 17.71 20 Robert Kubica 19.57 18.71

SFIDE TRA COMPAGNI Un aspetto molto interessante è poi quello delle sfide tra compagni, che abbiamo analizzato profondamente in un articolo, ma che qui guardiamo sotto un altro punto di vista, che è quello del distacco medio incassato, o rifilato, in qualifica al proprio compagno di Box. George Russell è risultato essere quello che più di tutti ha battuto il proprio team mate (Kubica), con un 19-2 perentorio, eppure il maggior distacco medio è quello rifilato da Max Verstappen ai suoi due compagni, Gasly e Albon. Mediamente in qualifica l'olandese è andato circa 7 decimi più veloce, rispetto ai 6 decimi di Russell su Kubica e al mezzo secondo di vantaggio di Magnussen e Norris su Grosjean e Sainz.

Pos. Pilota Partito davanti al compagno Distacco medio con il compagno 1 Max Verstappen 18 -0.739s 2 George Russell 19 -0.625s 3 Kevin Magnussen 13 -0.504s 4 Lando Norris 10 -0.502s 5 Sergio Perez 18 -0.127s 6 Lewis Hamilton 14 -0.122s 7 Charles Leclerc 11 -0.070s 8 Daniel Ricciardo 14 -0.078s 9 Kimi Raikkonen 10 -0.005s 10 Antonio Giovinazzi 9 +0.005s 11 Nico Hulkenberg 7 +0.078s 12 Sebastian Vettel 9 +0.070s 13 Daniil Kvyat 7 +0.090s 14 Pierre Gasly 7 +0.115s 15 Valtteri Bottas 7 +0.122s 16 Lance Stroll 2 +0.127s 17 Carlos Sainz Jnr 10 +0.502s 18 Romain Grosjean 7 +0.504s 19 Alexander Albon 6 +0.524s 20 Robert Kubica 0 +0.625s

HAMILTON SEMPRE IN Q3 Infine un'altra statistica interessante, ossia il numero di volte in cui un pilota si è classificato alla Q3 nel 2019, oppure ha concluso la propria esperienza in qualifica in Q2 o in Q1. Questa tabella, come quella della posizione media, premia i più costanti, e dunque i due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, gli unici sempre presenti nell'ultimo segmento di qualifica in ogni gara dell'anno.