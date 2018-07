Autore:

Valerio Colombo

KEY IN MCLAREN... ANZI NO! Nel corso del giovedì del Gran Premio d'Ungheria a Budapest, le voci su un passaggio di James Key, direttore tecnico dalla Toro Rosso, alla McLaren, si sono prima rincorse, poi sono state ufficializzate dal team di Woking e infine sono state smentite dalla casa di Faenza. Bisognerà dunque attendere ancora per conoscere l'epilogo di questa telenovela estiva, che potrebbe coinvolgere anche altri nomi, come quelli di Vandoorne e Norris.

MCLAREN REVOLUTION Tutto era iniziato con le voci di un approdo di James Key, designer delle ultime Toro Rosso, in casa McLaren, dove negli scorsi giorni erano stati fatti fuori Eric Boullier e Matt Morris dai ruoli di comando, con l'approdo di Gil de Ferran dalla IndyCar al muretto di Woking. Si era parlato anche di contropartite tecniche che la McLaren era pronta a spendere per raggiungere il bravo progettista britannico, come quelle di Stoffel Vandoorne o Lando Norris, giovani piloti della scuderia inglese.

NODO CONTRATTO In poche ore si è giunti addirittura all'annuncio, arrivato con un tweet pubblicato sull'account ufficiale della McLaren alle 13.09 di giovedì. "La McLaren è lieta di confermare che James Key si unirà al team nel ruolo di direttore tecnico". Poi però sono subito sorti i primi dubbi e le voci di smentita hanno iniziato a rincorrersi nel paddock. Tali voci hanno preceduto le parole del team Principal della scuderia di Faenza, Franz Tost, affidate a un tweet sull'account ufficiale postato alle 15.01: "James Key ha un contratto a lungo termine ancora valido con il nostro team. I contenuti di questo contratto sono confidenziali, per questo motivo non commenteremo i dettagli." Non resta che attendere il prossimo episodio.