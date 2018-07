Autore:

Valerio Colombo

SGOMMANDO SULLA DARSENA Prosegue la politica di Liberty Media di avvicinare i campioni della Formula 1 ai propri fan, così dopo gli eventi show di Londra nel 2017, e di Shanghai e Marsiglia quest'anno, il F1 Fan Festival approderà a Milano nel fine settimana del Gran Premio d'Italia 2018 a Monza. Dal 29 agosto al 1 settembre prossimo i bolidi del presente e del passato romberanno per le vie di Milano in zona Navigli, costeggiando la Darsena, guidati dai campioni di oggi, che saliranno poi sul palco a salutare i tifosi. Immancabile la presenza di personalità dello sport motoristico, ma anche i concerti e le sessioni di dj-set,

UNO SPETTACOLO DA NON PERDERE il programma verrà svelato nel dettaglio nelle prossime settimane, così come i nomi delle celebrità invitate, ma già si sa che le giornate milanesi del Festival saranno organizzate da Balich Worldwide Shows, società italiana specializzata nell'organizzazione di eventi su grande scala come, per esempio, le cerimonie olimpiche di Sochi 2014 e gli show all'Expo 2015 di Milano. I primi media partner svelati per il F1 Milan Festival sono Virgin Radio e La Gazzetta dello Sport mentre tra gli sponsor ufficiali figurano DHL, Emirates e Pirelli. L'evento sarà totalmente gratuito.

BOLIDI DI CLASSE "Sono lieto di annunciare il F1 Milano Festival 2018" - ha spiegato il responsabile commerciale di Liberty Media, Sean Bratches, sulle pagine del sito ufficiale della Formula 1 - "Le corse motoristiche sono nel DNA di questa bellissima città, conosciuta nel mondo per la moda e la creatività. La Formula 1 è un partner perfetto per sposare l'ingegneria avanzata con l'eleganza e il glamour di Milano, e con l'eredità storica legata all'arte e alla cultura. Desideriamo mettere i fan al centro del nostro sport, e questo sarà lo scopo del fan festival di Milano, che vuole condividere la magia della Formula 1 con le famiglie e i supporter."

ITALIA, PATRIA DEI MOTORI A commentare l'annuncio anche Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobil Club Italiano: "L'ACI ha abbracciato con entusiasmo e orgoglio l'opportunità di essere coinvolta nel F1 Milan Fan Festival che si svolgerà nei giorni del Gran Premio di Monza. Questo show evidenzia la centralità dell'Italia nel mondo del motorsport, il suo ruolo primario come costruttore di automobili e i milioni di fan che seguono le corse motoristiche. Siamo lieti di ospitare a Milano e a Monza tutti gli appassionati di Formula 1, offrendo loro una serie di eventi che cavalcheranno la passione per le auto e il motorsport."