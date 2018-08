Autore:

FERRARI IN VETTA Il sistema di ripartizione dei guadagni messo in piedi da Bernie Ecclestone per la FOM (Formula One Menagement) resterà in piedi fino al 2020, grazie al Patto della Concordia siglato tra team, FOM e FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile). In attesa che Liberty Media rinegozi gli accordi con i team e la Federazione, possiamo stimare una proiezione di come sta andando la ripartizione degli utili 2017 in questa stagione 2018. Davanti a tutti c'è la Ferrari, con 147,2 milioni di sterline e un guadagno di circa una decina in più rispetto al 2017, seguono Mercedes (128,8) e Red Bull (110,7). Grazie ai bonus è quarta la McLaren con 61,7, davanti a Williams (57,5), Force India (52,4), Renault (47,3), Toro Rosso (42,4), Haas (39,9) e Sauber (34,9). Gli unici team a guadagnare rispetto al 2017, oltre alla Ferrari, sono Renault e Haas.

QUANTE COLONNE Nel 2017 i guadagni della Formula 1 sono stati pari a 715 milioni di sterline che i team si stanno spartendo in questo 2018. Il sito RaceFans.net ha pubblicato una tabella accurata che riporta nella prima colonna il contributo minimo per ogni team, nella seconda quello ripartito in base alla posizione conquistata nel mondiale 2017 e nella terza il totale di quete prime due voci. La quarta colonna riguarda solo la Ferrari, che ha diritto a un premio consistente per via della storia del team (LST sta per Long Standing Team, ovverò team presente da più tempo), così come nella quinta e sesta colonna vi sono degli aggiustamenti stipulati tra Ecclestone e altri team per bilanciare il bonus della Ferrari. Si giunge dunque alle colonne finali, in cui sono annotate la variazione dei guadagni rispetto al 2017 e la posizione finale nel mondiale scorso.

TABELLA RIEPILOGATIVA GUADAGNI 2018

Team C1 C2 Tot LST CCB Other Tot 2017 +/- P17 Ferrari 24.9 39.9 64.8 52.4 29.9 147.2 +10.4 2 Mercedes 24.9 47.3 72.3 29.9 26.6 128.8 -1.1 1 Red Bull 24.9 32.4 57.3 26.8 26.6 110.7 -11.7 3 McLaren 24.9 12.5 37.4 24.3 61.7 -12 9 Williams 24.9 24.9 49.9 7.6 57.5 -2.6 5 Force India 24.9 27.4 52.4 52.4 -2.4 4 Renault 24.9 22.4 47.3 47.3 +7.8 6 Toro Rosso 24.9 17.5 42.4 42.4 -2.4 7 Haas 24.9 15 39.9 39.9 +25.5 8 Sauber 24.9 10 34.9 34.9 -2.4 10

