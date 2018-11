Autore:

Simone Valtieri

L'INCREDIBILE HULK Domenica si è chiuso ad Abu Dhabi il campionato mondiale di Formula 1 2018. La classifica finale ha assegnato a Lewis Hamilton il titolo iridato, ed è stata monopolizzata dai piloti delle tre scuderie leader - Mercedes Ferrari e Red Bull - che hanno lasciato alla concorrenza un solo podio su 63 disponibili, quello conquistato da Sergio Perez a Baku. Il settimo in classifica generale, cioè il migliore degli altri, è stato Nico Hulkenberg con 69 punti, davanti allo stesso Perez con 62 e a Kevin Magnussen nel 56.

CAMPIONATO EQUILIBRATO Se andiamo a togliere i 6 top driver (Hamilton, Vettel, Raikkonen, Verstappen, Bottas e Ricciardo) dalla classifica e riassegnamo i punti di ogni GP, scopriamo che cambiano diverse cose ma non il vincitore, che resta Nico Hulkenberg, capace di raccogliere 243 punti virtuali, 8 in più del suo compagno di team in Renault Carlos Sainz e 14 in più del pilota Force India, Sergio Perez. Questo in virtù di ben sei successi virtuali (le volte in cui Hulk si è messo dietro tutto il resto della griglia) in Cina, Canada, Gran Bretagna, Germania, USA e Messico, contro il solo successo di Sainz ad Abu Dhabi e i tre di Perez in Azerbaijan, Belgio e Giappone.

TANTE VITTORIE VIRTUALI Alle spalle dei tre più bravi del "resto della griglia" si prende la quarta piazza Kevin Magnussen, con le "vittorie" in Spagna e Francia e 203 punti, mentre a 198 c'è Esteban Ocon, meglio di tutti gli altri a Monte Carlo e Monza. Sesto Charles Leclerc, che è stato il pilota migliore delle ultime tre gare, con due affermazioni anch'esso in Russia e Brasile. Settimo Fernando Alonso, che nonostante la McLaren si è aggiudicato virtualmente le gare di Australia e Singapore, e persino l'ottavo e il nono, Romain Grosjean e Pierre Gasly, hanno riportato "successi", il primo con la sua Haas in Austria, il secondo con la Toro Rosso in Bahrain e Ungheria. Insomma, un mondiale senza padroni e che non ha avuto niente da invidiare a quello tra i top team.

AUS BRN CIN AZE SPA MON CAN FRA AUT GBR GER UNG BEL ITA SIN RUS JPN USA MEX BRA ABU PT 1 Hülkenberg 18 15 25 15 25 15 25 25 6 4 12 8 25 25 243 2 Sainz Jr. 12 4 15 18 18 12 18 18 2 4 12 6 15 18 12 18 8 25 235 3 Pérez 10 8 25 12 8 4 12 10 15 2 25 18 1 12 25 15 12 15 229 4 Magnussen 18 12 1 25 6 6 25 18 12 6 18 12 18 1 15 10 203 5 Ocon 8 6 10 25 15 15 18 12 4 18 25 15 15 8 4 198 6 Leclerc 6 2 15 10 12 12 8 8 15 25 18 25 18 174 7 Alonso 25 12 18 12 15 1 10 15 15 25 4 4 8 164 8 Grosjean 1 2 8 10 25 18 10 15 2 10 18 18 12 149 9 Gasly 25 2 18 10 4 4 1 25 10 2 6 10 6 10 6 139 10 Ericsson 8 1 4 4 10 2 6 6 10 1 8 1 10 6 8 10 12 107 11 Vandoorne 15 10 6 8 4 1 8 8 2 6 8 1 2 8 15 2 2 106 12 Hartley 2 6 6 4 8 8 1 6 12 2 10 6 71 13 Stroll 4 4 10 8 6 2 12 4 2 2 6 4 64 14 Sirotkin 2 2 1 2 1 2 4 10 1 4 4 1 1 35

RENAULT OVER THE TOP Tra le scuderie non poteva che prevalere la Renault, visto che Hulkenberg e Sainz si sono presi i primi due posti della classifica per i piloti. Dietro alla casa francese si è piazzata la Force India, non troppo distante, capace di fare doppietta sulle piste veloci di Belgio e Italia. Terza, con qualche spreco soprattutto nella parte iniziale della stagione, la Haas, quarta la Sauber che grazie a Leclerc ha superato anche la McLaren. Sesta la Toro Rosso mentre fanalino di coda, ben staccata, la Williams.