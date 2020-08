DESTINAZIONE MARANELLO Negli scorsi mesi, la FIA ha lanciato l'iniziativa ''Girls on track'', finalizzata a portare alla Ferrari Driver Academy la ragazzina di maggior talento tra quelle del panorama kartistico internazionale. Le federazioni nazionali stanno segnalando i prospetti più interessanti, dai quali ne verranno selezionate quattro che si giocheranno l'unico posto disponibile in un test che si terrà in autunno al Paul Ricard. Una delle principali candidate è l'inglese Ella Stevens, 13 anni ma idee già chiare sul suo futuro.

IDEE CHIARE Già campionessa britannica di kart, la Stevens ha dichiarato alla CNN: ''È un'ottima opportunità per me. Dovremo fare alcuni test di fitness nella prima fase e un po 'di kart in modo che possano vedere la nostra guida. Sarebbe molto bello entrare nella FDA. Mi piacerebbe essere un pilota professionista e possibilmente arrivare in F1. Mio fratello e mio padre sono sempre stati appassionati di sport motoristici. Ho iniziato a fare kart quando avevo sei anni. Ho provato per la prima volta un Bambino kart su una pista in Galles e mi è piaciuto molto. All'inizio ero un po' spaventata, ma mi sono abituata e sono diventato sempre più veloce. È molto eccitante. La mia parte preferita è la velocità, è sempre qualcosa a cui guardare quando esci in pista e stai aspettando sulla griglia. Non mi spavento perché mi concentro principalmente sulle mie corse''.

I am delighted to announce that I am joint 2020 @TVKCpfi Mini X30 Winter Series Champion,as the final round has been cancelled. Big thk u to @FusionKarting ,my family,Rob Smedley, @alicepowell , @SidhuAndSimon & my sponsors. I hope to be back racing soon, but stay safe everyone💙 pic.twitter.com/6nWVm3hwAa — Ella Stevens (@EllaStevens28) March 20, 2020

SMEDLEY ENTUSIASTA Oltre ad avere grande determinazione, la piccolina gode già di un entourage da pilota affermato: ha diversi sponsor che la sostengono, un proprio sito web, profili sui social ed è seguita da un paio di figure di spicco. Una di queste è Rob Smedley, ex ingegnere della Ferrari che per tanti anni ha lavorato con Felipe Massa: ''I piloti di talento hanno un'innata capacità di elaborare molte informazioni e guardare uno, due, tre, quattro passi avanti. Se vedi Ella, la sua consapevolezza spaziale e come è in grado di circumnavigare le situazioni, questa è chiaramente una dimostrazione di talento''.

ALLENATRICE DI LUSSO Un altro nome importante nello staff della Stevens è Alice Powell, terza classificata nel campionato W-Series 2019 e sua allenatrice: ''Ha già vinto un campionato di kart e numerose gare, quindi ha avuto successo. Anche lei ha vissuto momenti difficili ed è stata brava a superarli. Merita un'opportunità per cercare di ottenere un posto alla Ferrari Academy. Ella ha sicuramente un enorme potenziale per passare alla F1''. La FIA punta molto su questo progetto e la giovane Stevens potrebbe diventare la figura che aprirà le porte del motorsport di vertice al gentil sesso, in maniera più frequente rispetto a quanto visto fino ad oggi.