AMICIZIE IRIDATE Dopo l'accesa rivalità in pista, culminata con la ruotata in regime di Safety Car a Baku nel 2017, il rapporto tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton è decisamente migliorato, con continui attestati di stima reciproci e lunghe chiacchierate nel paddock. Nonostante questo, l'attuale pilota dell'Aston Martin ha confessato di tifare per Max Verstappen nella lotta per il titolo di quest'anno. Il motivo coinvolge un altro pluricampione del mondo a cui l'ex ferrarista è molto legato: Michael Schumacher.

FORZA MAX Il Kaiser è stato non solo l'idolo d'infanzia del giovane Seb, ma anche un mentore quando Vettel ha mosso i suoi primi passi in F1. Una situazione che tra l'altro ora si sta ripetendo ma a ruoli invertiti, con il quattro volte campione del mondo molto prodigo nei consigli a Mick Schumacher. Parlando della sua preferenza tra i due rivali del 2021, Vettel ha dunque svelato: ''Sarei felice se Max vincesse il titolo mondiale quest'anno. Ciò significherebbe che Michael Schumacher manterrebbe il suo record di sette titoli. Michael è il mio eroe, come tutti sanno, ed è per questo che sarei felice se Max ce la facesse''.

RISPETTO PER LEWIS Come detto, il rapporto con Hamilton è molto migliorato e anche per questo Vettel ha poi voluto specificare che il britannico meriterebbe piena stima in caso di conquista dell'ottavo mondiale: ''Una cosa mi è chiara: se Lewis ce la farà ad ottenere il suo ottavo titolo, allora merità il nostro pieno rispetto''. Il tedesco ha infine scherzato quando gli è stata chiesta una previsione su chi uscirà vincitore al termine del campionato: ''Non voglio impegnarmi in questo. Quello che so solamente e che non sarò io a vincerlo quest'anno...''