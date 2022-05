Ecclestone arrestato e rilasciato su cauzione in Brasile

Disavventura per Bernie Ecclestone, arrestato in aeroporto in Brasile

L'ARRESTO L'ex boss della F1 Bernie Ecclestone è stato arrestato in Brasile per aver portato illegalmente una pistola mentre si imbarcava su un aereo privato diretto in Svizzera. Il 91enne è stato poi rilasciato dopo aver pagato la cauzione e ha potuto continuare il suo viaggio verso il paese europeo.

PISTOLA DIMENTICATA La polizia locale ha spiegato di aver trovato una pistola LW Seecamp.32 non dichiarata nel bagaglio di Ecclestone durante il consueto controllo ai raggi X. Il britannico ha riconosciuto di possedere la pistola, ma ha detto di non essere a conoscenza del fatto che l'arma fosse nel suo bagaglio. Ecclestone passa gran parte del tempo nella sua casa in Brasile, paese natale della moglie Fabiana.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/05/2022