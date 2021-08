LA SEVERA SPA Il weekend del GP Belgio è iniziato confermando come il circuito di Spa-Francorchamps rappresenti ancora uno dei test più difficili per i piloti. Diversi incidenti hanno segnato la prima giornata di attività in pista. In F1, curiosamente sia Charles Leclerc sia Max Verstappen sono andati a sbattere nel tratto di Les Combes nel corso delle PL2, riportando danni alle loro monoposto. Il punto che sembra più preoccupare, però, è quello altamente caratteristico dell'Eau Rouge, con l'asfalto che presenta una superficie molto più insidiosa rispetto al passato.

L'INSIDIA ALL'EAU ROUGE A parlare dell'incredibile tratto di compressione che precede la salita a Raidillon è stato Lewis Hamilton, uno che conosce molto bene il circuito belga: ''È successo qualcosa e l'hanno un po' rovinato. Non so se hanno un nuovo asfalto lì, ma c'è un enorme bump proprio nel punto di compressione che non abbiamo mai avuto prima. È davvero nitido, lo senti sul retrotreno. Sono sicuro che risolveranno il problema, penso che sia qualcosa che ha a che fare con le frane, la pioggia o qualcosa del genere''. Nei mesi scorsi, ricordiamo, la zona di Spa-Francorchamps era stata interessata da pesanti precipitazioni che avevano portato anche all'allagamento proprio del tratto di circuito che porta all'Eau Rouge.

SPAVENTOSO INCIDENTE Hamilton ha parlato dopo il termine della seconda sessione di prove libere del GP Belgio. Il programma della giornata prevedeva poi le qualifiche della W Series, il campionato tutto al femminile che da quest'anno fa da contorno alle gare europee della F1. Ed è nei minuti iniziali di questa sessione, complice anche l'asfalto reso umido dalla pioggia, che si è verificato un terrificante incidente che ha visto coinvolte più vetture. Le immagini sono impressionanti: le qualifiche sono state momentaneamente sospese, salvo poi disputarsi regolarmente. Al momento, dall'organizzazione del campionato non sono giunti aggiornamenti sulle condizioni delle ragazze coinvolte, per questo motivo non riportiamo altre immagini oltre a quella in copertina dell'accaduto.