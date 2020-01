SI RIACCENDONO I MOTORI... Il documentario Drive to Survive, uscito lo scorso anno su Netflix e ancora disponibile sulla popolare piattaforma di streaming, si è rivelato un ottimo prodotto, capace di raccontare in maniera affascinante e mai noioso il campionato di Formula 1. La seconda stagione, già annunciata lo scorso anno, ha finalmente una data di uscita: il 28 febbraio, due settimane prima dell’inizio del campionato 2020.

... E I RIFLETTORI Così come la stagione scorsa si era concentrata sul campionato 2018, quella che verrà trasmessa il prossimo mese racconterà in nove episodi i dietro le quinte,i retroscena, i momenti salienti e la vita di team e piloti della stagione 2019, che ha visto trionfare il campione Lewis Hamilton e il debutto in Ferrari del monegasco Charles LeClerc.

TUTTI SUL SET Prodotto ancora da Box to Box e trasmesso su Netflix, la seconda stagione di Drive to Survive vedrà protagonisti tutti e dieci i team impegnati nello scorso campionato. Complice anche il successo della serie, questa volta saranno presenti anche Ferrari e Mercedes, che avevano deciso di non partecipare alle riprese della prima stagione. L’AD di Ferrari, Louis Camilleri, ha detto che lo spettacolo è una ottima mossa per il circus, nell’ottica di attirare nuovo pubblico. Vista la qualità del prodotto, non gli si può proprio dare torto.