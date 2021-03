NOVITÀ STORICA La Formula 1 è alle prese con una novità di rilevanza storica. La possibile introduzione della ''sprint race'' del sabato, rappresenta una novità assoluta per la serie che è arrivata, quest'anno, al 72° campionato del mondo. Già lo scorso capo Chase Carey spingeva molto per l'introduzione della gara breve con griglia invertita, proposta che per tre volte è stata rigettata dai team, ma con l'approdo di Stefano Domenicali e la rinuncia alla griglia invertita, i team sembrano aver aperto la porta all'idea che si possa rivoluzionare a tal punto il format del weekend. Una nuova gara dunque, al sabato, che dovrebbe avere la duplice funzione di decretare la griglia di partenza del GP della domenica e di assegnare anche qualche importanti punto per le due classifiche.

QUALIFICHE AL VENERDÌ L'idea sarebbe di introdurre la grande novità già quest'anno in tre soli weekend, ma i dettagli devono ancora essere confermati e, soprattutto, approvati dalla F1 Commission. Parlando agli azionisti di Liberty Media, Stefano Domenicali ha affermato: ''Il nostro obiettivo è cercare di offrire agli spettatori, in pista e all'autodromo, e a tutti i veri fan, qualcosa di esaltante. L'idea che abbiamo condiviso ha ricevuto un ottimo feedback da tutti nel nostro sport, e cercheremo di introdurre una qualifica al venerdì e al sabato una gara sprint che determini anche l'ordine di partenza per la gara di domenica. Questo ci restituirà sessioni emozionanti ogni giorno del weekend, e porterà benefici a tutti. Ne stiamo discutendo con le squadre e con la FIA, nelle prossime settimane presenteremo la nostra idea, comunque prima dell'inizio della stagione in Bahrain''.

TEAM D'ACCORDO Dell'ipotesi di gare sprint, hanno parlato anche gli uomini della Ferrari, nel giorno della presentazione del team. Mattia Binotto ha dichiarato: ''Siamo ovviamente impegnati nella discussione con FIA e Formula 1, crediamo che cambiare per avere più spettacolo e per aggiungere un pizzico di imprevedibilità sarà fantastico. Siamo dunque proattivi nella discussione e sosterremo questo cambiamento nel caso in cui dovesse proporsi di raggiungere gli obiettivi che ho appena menzionato. Le discussioni sono in corso e sembrano promettenti, speriamo che questo lavoro corale continui e che si giunga a una buona soluzione''.

PILOTI DUBBIOSI Ma a esprimere perplessità sulla novità sono stati, in primis, alcuni piloti. Sempre restando in ambito Ferrari, il più aperto alla novità tra i due è stato Charles Leclerc, che ha definito ''interessante'' l'ipotesi, aggiungendo che andrebbe quantomeno provato il format, mettendo però in chiaro che la gara principale debba restare tale, e non debba essere svalutata dall'introduzione della sprint race. Meno entusiasta, invece, il nuovo pilota del Cavallino, Carlos Sainz: ''Di sicuro è una di quelle cose su cui, finché non le provi almeno una volta, non sai dare un giudizio. Personalmente penso che sia estremamente importante che la gara principale non perda valore. Avere due vincitori in un weekend di gara è pericoloso, dobbiamo assicurarci che ci sia un solo vincitore, anche se dovessimo fare due gare. Per il resto penso che se dobbiamo provare una novità del genere, il 2021 sia l'anno migliore (essendo l'ultimo prima della rivoluzione regolamentare), perciò vedremo che succede''.