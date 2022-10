La Haas convoca una conferenza stampa ad Austin: sarà l'ora della verità per Schumacher?

APPUNTAMENTO SPECIALE La Haas ha convocato una conferenza stampa speciale con i media ad Austin, alla vigilia del GP Stati Uniti in programma nel weekend del 22-23 ottobre. L'appuntamento è in programma alle 12 ora locale, le 19 in Italia, di giovedì 20 ottobre. La scuderia non ha rivelato i partecipanti alla conferenza, evitando così di dare possibili indizi sull'argomento che verrà trattato.

POSSIBILI SCENARI La conferenza stampa potrebbe essere il momento in cui verrà ufficialmente annunciato il nome del secondo pilota Haas nella prossima stagione, da affiancare al già confermato Kevin Magnussen. Dopo gli annunci degli ingaggi di Pierre Gasly e Nyck De Vries da parte rispettivamente di Alpine e AlphaTauri avvenuti nel fine settimana di Suzuka, solo la scuderia americana e la Williams devono ancora comunicare un nome per il 2023. Austin, però, rappresenta anche l'appuntamento di casa per la Haas e così non è da escludere che l'incontro con i media si possa risolvere con il semplice annuncio di una sponsorizzazione per un weekend così speciale.

MICK VS NICO L'attesa per l'annuncio della Haas è elevata, perché la scuderia guidata da Gunther Steiner è l'ultima spiaggia per il prosieguo della carriera di Mick Schumacher in F1. In queste settimane il team principal altoatesino ha sparso indizi contrastanti, spiegando come il tedesco sia avvantaggiato per il sedile dal fatto di conoscere già la squadra, ma allo stesso tempo non nascondendo la sua delusione quando il figlio del grande Michael ha distrutto un'altra monoposto al termine delle FP1 a Suzuka. Il principale rivale di Schumacher è un altro tedesco, il veterano Nico Hulkenberg. Steiner nelle scorse settimane aveva spiegato: ''Dobbiamo avere una squadra più forte per il prossimo anno e per il futuro. Ecco perché stiamo aspettando. Quindi, come ho detto, non c'è fretta e ci stiamo riflettendo bene''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/10/2022