La Williams ha un nuovo team principal: James Vowles, uomo chiave dei successi Mercedes

Dopo l'annuncio della separazione da Jost Capito dello scorso dicembre, la Williams ha annunciato quest'oggi il suo nuovo team principal. Si tratta di James Vowles, 43enne britannico proveniente dalla Mercedes, scuderia con cui ha lavorato fin dal ritorno in F1 avvenuto nella stagione 2010 e con la quale ha vissuto il ciclo vincente che ha portato alla conquistato sette titoli Piloti e otto titoli Costruttori tra il 2014 e il 2021.

INIZIO IN BAHRAIN Vowles, che sarà solo il terzo team principal nella storia della mitica scuderia britannica dopo il fondatore Frank e Capito, inizierà a lavorare con la squadra a partire dal 20 febbraio, pochi giorni prima dei test invernali in programma in Bahrain dal 23 al 25 febbraio. Nonostante la giovane età, Vowles vanta una lunghissima esperienza in F1. Alla Mercedes ha ricoperto diversi ruoli chiave di ingegneria e strateria, fino a ricoprire negli ultimi quattro anni la figura di Direttore delle Strategie. Il britannico lavora nel Circus da un ventennio e in precedenza aveva fatto parte dei team BAR, Honda Racing e Brawn GP. Con quest'ultimo aveva festeggiato i suoi primi titoli mondiali nella stagione 2009, quando Jenson Button si laureò campione.

F1 2022: Inaki Rueda con James Vowles, capo strategia Mercedes

UN GRANDE ONORE Con questo curriculum di tutto rispetto, Vowles è ora pronto per affrontare una nuova sfida decisamente intrigante. Queste le sue prime parole: ''Non vedo l'ora di iniziare con la Williams Racing. È un onore entrare a far parte di una squadra con un patrimonio così incredibilmente ricco. La squadra è un'icona del nostro sport, una che rispetto molto, e non vedo l'ora di affrontare la sfida. Williams Racing ha riposto la sua fede e fiducia in me, e io farò lo stesso in cambio. Il team ha un enorme potenziale e il nostro viaggio insieme inizierà nel giro di poche settimane''.

LA BENEDIZIONE DI WOLFF L'addio di Vowles alla Mercedes avviene senza polemiche, come ha specificato il diretto interessato: ''La Mercedes mi ha supportato enormemente durante il mio viaggio e ci separiamo in ottimi rapporti dopo oltre 20 anni di lavoro a Brackley. Sono grato per tutto ciò che Toto e il team hanno fornito, ed è stata un'esperienza così speciale viaggiare insieme attraverso il fallimento e il successo''. E proprio Toto Wolff ha voluto augurare il meglio a una dei suoi uomini più fidati di questi ultimi anni: ''Avendo lavorato con lui da quando sono entrato a far parte del team nel 2013, so quanto sia diligente, capace e talentuoso e ho tratto grande soddisfazione nel guardare James svilupparsi e crescere negli ultimi dieci anni. Mentre siamo naturalmente tristi di dovergli dire addio, gli auguriamo ogni successo e siamo lieti che faccia questo prossimo passo nella sua carriera con la Williams, un nostro forte partner tecnico e che ha un posto vicino al mio cuore''. Proprio l'austriaco aveva fatto il percorso inverso, entrando in Mercedes dopo essere stato azionista della Williams.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/01/2023