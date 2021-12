Vettel difeso dal fratello e da Ralf Schumacher: "Brundle pensi alla sua di carriera"

ANNATA SOTTOTONO La prima stagione di Sebastian Vettel all'Aston Martin è trascorsa tra alti e bassi. Le ambizioni del team di proprietà di Lawrence Stroll era molto alte, ma la AMR21 è risultata molto penalizzata dalle novità tecniche introdotte nell'inverno e non è riuscita a replicare le prestazioni della RP20 della scorsa stagione. In questa situazione, Sebastian Vettel ha cercato di salvare il bilancio con il secondo posto ottenuto nel GP Azerbaijan, a cui ha aggiunto identico piazzamento nel GP Ungheria, perso però per il quantitativo insufficiente di benzina trovato a bordo della sua vettura a fine gara. Per il resto, solo un paio di quinti posti e tante gare passate a battagliare a centrogruppo.

F1, GP Stati Uniti 2021: Sebastian Vettel nelle prime fasi di gara in lotta con George Russell

INTERVIENE IL FRATELLO L'attuale valore del quattro volte campione del mondo, messo in discussione nelle ultime annate non brillanti con la Ferrari, è ancora oggetto di dibattito. A Martin Brundle, che non ritiene il tedesco tra i migliori cinque piloti dell'attuale F1, ha voluto rispondere Fabian Vettel, fratello minore di Sebastian. Anche lui pilota, impegnato nella Porsche Carrera Cup tedesca, il 22enne ha contestualizzato così la situazione: ''Seb voleva creare qualcosa di nuovo all'Aston Martin. Ciò significa che sono necessarie delle cose diverse rispetto a quando era alla Red Bull dove, come Verstappen ora, era la giovane arma. E ovviamente la monoposto attuale non è una Red Bull o una Mercedes, non è un segreto. Non direi che Sebastian non è più tra i primi cinque. Non credo che nulla sia peggiorato per lui in questo modo. Ci sono solo ora altri compiti che lo sfidano''.

RALF DIFENDE E CONSIGLIA Ancora più deciso nella difesa di Vettel è stato Ralf Schumacher, il quale ha risposto duramente a Brundle: ''Penso che Brundle dovrebbe guardare alla propria carriera. Non credo che Vettel o l'Aston Martin siano mai stati visti molto positivamente in Gran Bretagna''. Per la cronaca, il britannico in 12 stagioni disputate in F1 tra gli anni '80 e gli anni '90 ha collezionato 8 podi, ma nessuna vittoria. Il fratello di Michael e zio di Mick ha però un consiglio anche per Seb, il quale negli ultimi tempi è apparso molto impegnato a portare avanti alcune battaglia fuori dal mondo dei motori: ''Deve essere chiaro su ciò che vuole. Ha e sostiene molti progetti, come il tema della protezione ambientale. Penso che sia fantastico, ma l'attenzione deve essere focalizzata su ciò che vuole veramente o deve lasciarlo stare''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/12/2021