Autore:

Simone Valtieri

COMPLEANNO IN FAMIGLIA Michael Schumacher avrebbe trascorso a Maiorca, con la sua famiglia, il giorno del suo 50° compleanno e non solo. È questo quanto riporta la Bild, quotidiano scandalistico tedesco che cita a sua volta il magazine Bunte. A quanto si apprende l'ex pilota della Ferrari sarebbe stato trasportato con uno speciale volo in elicottero fino all'isola delle Baleari prima di Natale e vi avrebbe trascorso tutto il periodo delle feste assieme alla sua famiglia, per ritornare poi nella dimora in Svizzera nei primi giorni di gennaio.

VOCI SMENTITE La famiglia ha acquistato una villa sull'isola di Maiorca nel luglio del 2018, nella cittadina di Port d'Andratx, pagandola - a quanto riportato sempre dalla stampa tedesca - 30 milioni di euro. La residenza spagnola di Michael avrebbe dunque ospitato la sua famiglia per tutto il periodo delle vacanze invernali, ma anche lo staff addetto alle sue cure e le guardie del corpo. Alcune voci circa la possibile presenza di Schumacher a Maiorca, erano state riportate anche in quei giorni, ma erano state smentite dalla portavoce delal famiglia, Sabine Kehm.