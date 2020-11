MICHAEL VS LEWIS Nelle ultime settimane il tema ricorrente è stato il paragone tra Michael Schumacher e Lewis Hamilton, ormai entrambi sette volte campioni del mondo di Formula 1, con il britannico che quest'anno ha raggiunto e superato diversi record del tedesco, primo tra tutti quello delle gare vinte in Formula 1. Su chi sia il più forte tra i due non si è sbilanciato quasi nessuno, sottolineando come sia impossibile paragonare piloti che - anche se in questo caso hanno sovrapposto le proprie carriere per un breve tratto - siano stati protagonisti in epoche motoristiche diverse.

MEGLIO LEWIS Abbiamo detto ''quasi'', però, perché Rubens Barrichello lo ha fatto, e sorprendentemente - dopo aver diviso a lungo in carriera il box della Scuderia Ferrari con Michael Schumacher - si è espresso in favore di Lewis Hamilton. ''Ho corso contro entrambi, ma con Lewis è accaduto solo all'inizio della sua carriera in Formula 1. Ciò nonostante penso che Hamilton sia migliore di Schumacher''.

ANCHE ALONSO... Rubens non ha aggiunto dettagli sulle motivazioni della sua scelta, ma ha parlato anche di un altro grande vecchio nonché suo ex rivale in pista: Fernando Alonso. ''Ero al filming day Renault, e onestamente posso dire di aver visto in pista lo stesso identico pilota del 2005. Ha discusso ogni singolo dettaglio con il team ed è andato avanti, sono convinto che è in grado di fare bene esattamente come allora''.