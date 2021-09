La telenovela, anche se semplicemente abbozzata e mai davvero partita, si è già conclusa: Sebastian Vettel non si ritira ma prosegue con Aston Martin anche nel 2022. Nei giorni precedenti all’appuntamento di Monza, voci da radio paddock avevano insistito sulla possibilità che il tedesco dicesse basta al termine del campionato in corso, a causa di divergenze di vedute con i vertici di Aston che nel frattempo avrebbero persino sondato la possibilità di portare Fernando Alonso a Silverstone. Il quattro volte iridato, pur non nascondendo la sussistenza di qualche diversità di vedute con i dirigenti, aveva confermato che le discussioni sul rinnovo del contratto erano in corso. Poi, a mettere ufficiosamente la parola “fine” era stato anche Lawrence Stroll, pronto a giurare amore e fedeltà all’ex Ferrari. Oggi c’è anche la conferma ufficiale, con la casa britannica che ha annunciato la coppia Vettel-Stroll per la stagione 2022.

F1 GP Italia 2021, Monza: Sebastian Vettel (Aston Martin Racing) nella track walk di giovedì pomeriggio

PARLA SEB “Non vedo l’ora – spiega Sebastian nel comunicato del team di Silverstone – di correre nelle monoposto di nuova generazione. Il look è molto diverso da quelle attuali e i nuovi regolamenti dovrebbero darci la possibilità di competere più da vicino. Delle gare più emozionanti saranno interessanti per i piloti e anche per i tifosi e i cambiamenti tecnici saranno così grandi che per tutti sarà come ricominciare da un foglio bianco. Una grande opportunità per noi di Aston Martin… Credo fermamente nella forza del nostro team e sono già pronto per il 2022”.

F1 2022, Concept Aston Martin Racing

CONFERMA LANCE Minori speculazioni c’erano state, invece, sul rinnovo di Lance Stroll, figlio del grande capo Lawrence, che ha acquistato prima la Force India (nel 2019) e poi anche l’Aston Martin, riportando il celebre brand inglese in F1 dopo più di 60 anni dall’ultima apparizione in un Gp iridato. “La prossima stagione – spiega Lance – sarà la mia sesta in Formula 1. Io e Sebastian abbiamo iniziato il mondiale insieme e non vedo l’ora di continuare a costruire il futuro del marchio con lui. Non abbiamo raggiunto i risultati che ci aspettavamo di raggiungere, ma questo ha solo aumentato la nostra fame e determinazione in vista del 2022. Adesso, con il prestigioso supporto di Aston Martin, siamo pronti per migliorare le prestazioni nel prossimo mondiale”.

F1 2021, Sebastian Vettel e Lance Stroll (Aston Martin Racing) nelle foto di rito di inizio stagione

VERTICI SODDISFATTI Grande ottimismo anche da parte dei vertici del team, con Lawrence Stroll che felice di chiudere la parentesi mercato e concentrarsi sul prossimo anno: “La partenza è stata sotto le aspettative a causa dei cambiamenti regolamentari che hanno svantaggiato i due team che avevano una filosofia di assetto low-rake. Ma abbiamo già mostrato dei buoni progressi e sia Lance che Sebastian sono stati in grado di portare a casa delle prestazioni solide, pur se generalmente molto sfortunati. Siamo felici di continuare anche nella prossima stagione con questo fantastico mix di talento ed esperienza”.