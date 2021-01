EMOZIONI IN STREAMING Netflix continua a investire sulle quattro ruote e dopo il successo della docu-serie Drive To Survive, annuncia la produzione di un più classico film, ambientato nel mondo della Formula 1. Il titolo è ''The Formula'', sarà un giallo diretto dal giovane regista Gerard McMurray con due soli film all'attivo: Il codice del silenzio (Burning Sands, 2017), presentato al Sundance Festival 2017, e La prima notte del giudizio (The First Purge, 2018). Ma saranno gli attori a richiamare il grande pubblico: la leggenda di Hollywood Robert De Niro e il giovane astro nascente John Boyega, noto per il ruolo di Finn nella più recente trilogia di Star Wars.

PRODUZIONE DI LIVELLO Il film sarà prodotto dalla Buppie Productions, di cui fa parte lo stesso regista e che si occupa di sviluppare e promuovere film e serie tv con protagonisti di colore, e dallo stesso Robert De Niro assieme ai fidi Berry Welsh (che per Netflix ha già prodotto il pluri-premiato The Irishman di Martin Scorsese interpretato, tra gli altri, dallo stesso De Niro) e Jane Rosenthal (Nota per una sfilza di produzioni tra cui recentemente il film Bohemian Rhapsody e, per Netflix, la mini-serie When They See Us).

LA STORIA Siamo ovviamente nelle primissime fasi di lavorazione, ma già qualcosa è trapelato sulla trama. A parlarne lo stesso regista in un post pubblicato lunedì su Instagram: ''È la storia di un giovane di Detroit (Boyega) che diventa una star internazionale nel mondo della Formula 1, seguito dal suo mentore (De Niro, un ex pilota di Formula 1) con alcuni vecchi legami nel mondo della mafia''. In uno pseudo trailer contenuto nello stesso post di Instagram, si vedono alcune potenziali ambientazioni come Detroit, Milano e Monte Carlo. Il conto alla rovescia degli appassionati è già partito!