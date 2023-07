Albon e le indiscrezioni sull'interessamento Ferrari: "Le buone voci sono sempre piacevoli"

Il pilota della Williams è al centro del mercato piloti, per ora solo in termini ipotetici

Mentre all'Hungaroring si rivede Daniel Ricciardo con i colori dell'AlphaTauri, un altro ex pilota della Red Bull sta facendo parlare molto di sé per le ottime prestazioni messe in mostra da quando ha lasciato la scuderia austriaca. Parliamo di Alex Albon, autore di una stagione molto positiva al volante della Williams, trascinata su fino all'ottavo posto tra i Costruttori, a pari merito con la Haas. Il nome dell'anglothailandese è tornato sul taccuino dei top team, anche se la scuderia britannica vuole fare di tutto per non perdere il suo pilota di punta.

FELICE DELLE ATTENZIONI Nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento verso Albon anche da parte della Ferrari, la quale deve pensare se confermare Carlos Sainz dopo il 2024 o sostituirlo. A Budapest è stato chiesto ad Albon cosa ne pensa di queste voci: ''C'è qualcosa di positivo nelle voci, no? Le buone voci sono sempre piacevoli. Penso che evidenzino solo che l'anno sta andando bene finora. Quindi sono felice di sentirlo e non mi lamento''.

LODI DALLA WILLIAMS Come detto, la Williams vuole puntare proprio su Albon come pilota su cui posare le fondamenta della propria rinascita. Il team principal James Vowles ha recentemente ribadito di voler costruire il team attorno all'ex Red Bull e il diretto interessato ha accolto con piacere questo investimento: ''Sicuramente significa molto per me. È sempre bello sentire queste parole. È sempre bello se i capi sono contenti di te''.

WEEKEND DIFFICILE Dopo gli exploit degli ultimi gran premi, in particolare a Silverstone con l'ottavo posto sia in qualifica sia in gara, il GP Ungheria si preannuncia più complesso per la Williams. Albon ritiene che sarà difficile raggiungere la zona punti: ''Di solito non andiamo bene su questo tipo di piste, ma sono ansioso di vedere se i miglioramenti si avvertono anche qui o se i vecchi problemi riappaiono. Ma penso che sarà molto difficile ottenere punti questo fine settimana''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/07/2023