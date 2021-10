F1 & MotoGP

44 GARE IN 38 SETTIMANE Saranno - pandemia permettendo - le stagioni più lunghe di sempre per entrambi i campionati, con 23 gare inserite nel calendario del Mondiale di Formula 1 2022 e 21 prove nel calendario della MotoGP 2022 e del Motomondiale più in generale. Fanno un totale di 44 gare che inizieranno nel weekend del 6 marzo 2022 a Losail, con il Gran Premio del Qatar della MotoGP e si concluderanno il 20 novembre 2022, con l'evento conclusivo della Formula 1 ad Abu Dhabi. In 38 settimane si aprirarnno e chiuderanno entrambi i campionati, con ben 10 domeniche di sovrapposizione e appena 3 domeniche in cui entrambi i carrozzoni saranno fermi: 13 marzo, 17 luglio e 14 agosto.

INCROCI PERICOLOSI Da Emirato a emirato, i circhi a due e quattro ruote incroceranno la loro strada, come detto, ben 10 volte: nessun problema per i primi incroci, quelli tra Indonesia (MotoGP) e Bahrain (F1) del 20 marzo e di Austin (MotoGP) e Melbourne (F1) del 10 aprile, visti i differenti fusi orari. Qualche problema in più, invece, il 24 aprile, con Portimao e Imola che condivideranno il palcoscenico (l'ora di fuso orario tra Portogallo e Italia, però, non porterà a grossi cambiamenti). Più problematico, invece, l'incrocio di Mugello e Monte Carlo, che vedrà la MotoGP finire poco prima del via della Formula 1. Nessun problema per gli incroci del 19 giugno (Sachsenring e Montreal), mentre si riproporrà la concomitanza il 10 luglio tra Finlandia (MotoGP) e Austria (F1) e il 4 settembre tra Misano (MotoGP) e Zandvoort (F1). Gli incroci numero 8 e 9 sono previsti nelle due domeniche consecutive del 25 settembre e del 2 ottobre, con Motegi e Sochi (nessuna sovrapposizione oraria) e con Buriram e Marina Bay (concomitanza in salsa asiatica). Infine sarà condivisa anche domenica 23 ottobre ma le moto correranno nel mattino italiano in Malesia mentre le auto nella tarda serata ad Austin. Di seguito il riepilogo dei due calendari 2022.

I CALENDARI MOTOGP E FORMULA 1 2022 A CONFRONTO

Data GP MotoGP 2022 Formula 1 2022 6 marzo Qatar - Losail 13 marzo 20 marzo Indonesia - Mandalika Bahrain - Sakhir 27 marzo Arabia Saudita - Jeddah 3 aprile Argentina - Termas de Rio Hondo 10 aprile Americhe - Austin Australia - Melbourne 17 aprile 24 aprile Portogallo - Portimao Emilia Romagna - Imola 1 maggio Spagna - Jerez 8 maggio Miami - Miami Beach 15 maggio Francia - Le Mans 22 maggio Spagna - Barcellona 29 maggio Italia - Mugello Monaco - Monte Carlo 5 giugno Catalunya - Barcellona 12 giugno Azerbaijan - Baku 19 giugno Germania - Sachsenring Canada - Montreal 26 giugno Olanda - Assen 3 luglio Gran Bretagna - Silverstone 10 luglio Finlandia - KymiRing Austria - Spielberg 17 luglio 24 luglio Francia - Le Castellet 31 luglio Ungheria - Budapest 7 agosto Gran Bretagna - Silverstone 14 agosto 21 agosto Austria - Spielberg 28 agosto Belgio - Spa Francorchamps 4 settembre San Marino - Misano Olanda - Zandvoort 11 settembre Italia - Monza 18 settembre Aragona - Alcaniz 25 settembre Giappone - Motegi Russia - Sochi 2 ottobre Thailandia - Buriram Singapore - Marina Bay 9 ottobre Giappone - Suzuka 16 ottobre Australia - Phillip Island 23 ottobre Malesia - Sepang Stati Uniti - Austin 30 ottobre Messico - Città del Messico 6 novembre Comunità Valenciana - Cheste 13 novembre Brasile - San Paolo 20 novembre Abu Dhabi - Yas Marina