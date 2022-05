106° Rally Targa Florio: Michelini il più veloce nello shakedown, attenzione al meteo

INCOGNITA METEO Tutto pronto in Sicilia per la 106esima edizione del Rally Targa Florio. Sono 12 le speciali in programma, di cui tre nel pomeriggio di venerdì e nove nella giornata di sabato. 140 gli iscritti, a cui si aggiungono 62 partecipanti all'Historic riservato alle auto storiche. Per quanto riguarda i protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally, occhi puntati su Andrea Crugnola. Il leader del campionato vorrà rifarsi della beffa del Sanremo, quando la pioggia gli ha negato una vittoria che sembrava in tasca e finita invece tra le mani di Fabio Andolfi. Proprio il meteo sarà da tenere in considerazione anche in questo fine settimana, con temporali previsti nel pomeriggio di venerdì e piogge diffuse lungo tutta la giornata di sabato. Nello shakedown disputato questa mattina sull'asciutto, miglior tempo per Rudy Michelini davanti a Giacomo Scattolon. La Power Stage Nino Vaccarella aprirà ufficialmente la competizione alle 15, assegnando anche i consueti punti extra ai primi tre classificati.

Elenco prove speciali 106° Rally Targa Florio

Ora Prova Km Venerdì 15:00 1 SS1 NINO VACCARELLA 1 2.15 17:55 2 SS2 CEFALU' 1 14.75 19:41 3 SS3 CEFALU' 2 14.75 Sabato 07:59 4 SS4 TRIBUNE 1 6.30 08:25 5 SS5 TARGA 1 10.70 08:54 6 SS6 SCILLATO-POLIZZI 1 14.99 12:28 7 SS7 TRIBUNE 2 6.30 12:54 8 SS8 TARGA 2 10.70 13:23 9 SS9 SCILLATO POLIZZI 2 14.99 16:57 10 SS10 TRIBUNE 3 6.30 17:23 11 SS11 VINCENZO FLORIO 1 8.55 17:52 12 SS12 SCILLATO-POLIZZI 3 14.99

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/05/2022