CIAR 2027, torna la terra: nove le gare in calendario. Doppio round in Sardegna

Il Campionato Italiano Assoluto Rally 2027 riabbraccia le gare su terra. È questa la principale novità emersa dalle titolazioni approvate giovedì 5 novembre dalla Giunta Sportiva ACI, che ha definito gli appuntamenti della prossima stagione rallistica nazionale. Il CIAR comprenderà otto rally, per un totale di nove gare titolate grazie alla doppia prova prevista in Sardegna, ma saranno soltanto sei i risultati utili per la classifica generale.

WRC, Rally Sardegna

Sei appuntamenti su asfalto e due su terra

Il calendario del CIAR 2027 segna il ritorno delle prove speciali sterrate nella massima serie nazionale, dopo le stagioni caratterizzate esclusivamente dagli appuntamenti su asfalto. Le gare su terra saranno il Rally della Sardegna e il Rally del Brunello, mentre gli altri sei rally si disputeranno sulle tradizionali strade asfaltate. Per l'appuntamento sardo, fresco di scambio con il Rally Roma Capitale passato invece nel WRC, sono previste una gara 1 e una gara 2.

La stagione comprenderà il Rally Il Ciocco, la Targa Florio, il Rally Due Valli, il Rally Regione Piemonte, il Rally Lazio Cassino e il Rallye Sanremo, ai quali si aggiungeranno i due appuntamenti sterrati. Gli appuntamenti con coefficiente 1,5 saranno il Florio e la new entry Brunello, evento conclusivo del campionato. Nonostante un calendario più fitto di appuntamenti, due in più rispetto al 2026, restano comunque sei i risultati da considerare per la classifica finale.

Il calendario del CIAR 2027

Rally Fondo Note Rally Il Ciocco Asfalto Targa Florio Rally Asfalto Coefficiente 1,5 Rally Due Valli Asfalto Rally Regione Piemonte Asfalto Rally Lazio Cassino Asfalto Rallye Sanremo Asfalto Rally Sardegna Terra Gara 1 e Gara 2 Rally del Brunello Terra Coefficiente 1,5

Le date degli appuntamenti non sono ancora indicate nell'elenco delle titolazioni approvato dalla Giunta Sportiva ACI.

Il Rally Challenger torna a chiamarsi Campionato Italiano Rally Asfalto

Le decisioni della Giunta Sportiva comprendono anche una modifica alla denominazione della principale serie nazionale su asfalto. Il Campionato Italiano Rally Challenger tornerà infatti a chiamarsi Campionato Italiano Rally Asfalto, recuperando la sigla CIRA. Gli appuntamenti per questo campionato saranno il Rally Coppa Valtellina, il Rally Valli Ossolane, il Rally della Marca, il Rally 1000 Miglia, il Rally Città di Bassano e il Rally Trofeo Villa d’Este.

Per quanto riguardo il Campionato Italiano Rally Terra, invece, le sei prove sono il Rally Città di Foligno, il Rally della Val d’Orcia, il Rally Adriatico, il San Marino Rally e il Rally dei Nuraghi e del Vermentino e il già citato il Rally del Brunello, che assegnerà anche per questo campionato un punteggio con coefficiente 1,5.

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