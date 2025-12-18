Albo d'oro Campionato Italiano Rally CIAR

CIAR

L'albo d'oro con tutti i vincitori del Campionato Italiano Rally dalla prima edizione del 1961 ad oggi. Tra i piloti, il record di scudetti è di Paolo Andreucci, trionfatore in ben 11 edizioni, quasi tutte con Anna Andreussi come navigatrice. Alle sue spalle Dario Cerrato con cinque tricolori, raggiunto da Giandomenico Basso dopo la vittoria del 2025.

Paolo Andreucci e Anna Andreussi vincono l'undicesimo titolo italiano Rally

La vettura più vincente nella storia del Campionato Italiano Rally resta la Lancia Fulvia, con otto titoli. Alle sue spalle la Lancia Delta con sette tricolori conquistati da quattro diverse evoluzioni tecniche, e la Peugeot 207 Super 2000, protagonista di cinque successi consecutivi tra il 2008 e il 2012.

Albo d'oro Campionato Italiano Rally

AnnoEquipaggioAuto
2025Basso–GranaiŠkoda Fabia RS Rally2
2024Crugnola–OmettoCitroën C3 Rally2
2023Crugnola–OmettoCitroën C3 Rally2
2022Crugnola–OmettoCitroën C3 Rally2
2021Basso–GranaiŠkoda Fabia R5
2020Crugnola–OmettoCitroën C3 R5
2019Basso–GranaiŠkoda Fabia R5
2018Andreucci–AndreussiPeugeot 208 T16 R5
2017Andreucci–AndreussiPeugeot 208 T16 R5
2016Basso–GranaiFord Fiesta R5
2015Andreucci–AndreussiPeugeot 208 R5
2014Andreucci–AndreussiPeugeot 208 R5
2013Scandola–D’AmoreŠkoda Fabia Super 2000
2012Andreucci–AndreussiPeugeot 207 Super 2000
2011Andreucci–AndreussiPeugeot 207 Super 2000
2010Andreucci–AndreussiPeugeot 207 Super 2000
2009Andreucci–AndreussiPeugeot 207 Super 2000
2008Rossetti–ChiarcossiPeugeot 207 Super 2000
2007Basso–DottaGrande Punto Abarth S2000
2006Andreucci–AndreussiGrande Punto Abarth S2000
2005Longhi–ImeritoSubaru Impreza WRX
2004Navarra–FedeliSubaru Impreza WRX
2003Andreucci–AndreussiFiat Punto S1600
2002Travaglia–ZanellaPeugeot 206 WRC
2001Andreucci–GiustiFord Focus WRC
2000Longhi–BaggioToyota Corolla WRC
1999Aghini–RoggiaToyota Corolla WRC
1998Aghini–RoggiaToyota Corolla WRC
1997Dallavilla–FappaniSubaru Impreza 555
1996Cunico–ScalviniFord Escort RS Cosworth
1995Cunico–EvangelistiFord Escort RS Cosworth
1994Cunico–EvangelistiFord Escort RS Cosworth
1993Pianezziola–RoggiaLancia Delta HF
1992Deila–ScalviniLancia Delta HF
1991Cerrato–CerriLancia Delta 16V
1990Cerrato–CerriLancia Delta 16V
1989Cerrato–CerriLancia Delta Integrale
1988Cerrato–CerriLancia Delta Integrale
1987Ass. Rayneri–CassinaLancia Rally 037
1986Cerrato–CerriLancia Delta S4
1985Tabaton–TedeschiniLancia Rally 037
1984Fabbri–CecchiniFiat Ritmo Abarth
1983Biasion–SivieroLancia Rally 037
1982Toganna–De AntoniFerrari 308 / Lancia Rally 037
1981Fassina–RudyOpel Ascona 400
1980Adartico VudafieriFiat 131 Abarth
1979Fassina–ManniniLancia Stratos HF
1978Vudafieri–ManniniFiat 131 Abarth
1977Pregliasco–ReisoliLancia Stratos HF
1976Fassina–ManniniLancia Stratos HF
1975Roberto CambiaghiFiat 124 Abarth
1974Verini–MacalusoFiat 124 Abarth
1973Ballestrieri–MaigaLancia Fulvia 1.6 Coupé HF
1972Barbasio–SodanoLancia Fulvia 1.6 Coupé HF
1971Barbasio–SodanoLancia Fulvia 1.6 Coupé HF
1970Paganelli–RussoFiat 124 Spider
1969Sandro MunariLancia Fulvia 1.3 Coupé HF
1968Cavallari–SalvayLancia Fulvia 1.3 Coupé HF
1967Sandro MunariLancia Fulvia 1.3 Coupé HF
1966Leo CellaLancia Fulvia 1.3 Coupé HF
1965Enzo MartoniLancia Fulvia 2C
1964Arnaldo CavallariAlfa Romeo Giulia GT
1963Arnaldo CavallariAlfa Romeo Giulietta TI
1962Arnaldo CavallariAlfa Romeo Giulietta TI
1961Luigi MarsagliaFiat 1100
