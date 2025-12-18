Albo d'oro Campionato Italiano Rally CIAR

L'albo d'oro con tutti i vincitori del Campionato Italiano Rally dalla prima edizione del 1961 ad oggi. Tra i piloti, il record di scudetti è di Paolo Andreucci, trionfatore in ben 11 edizioni, quasi tutte con Anna Andreussi come navigatrice. Alle sue spalle Dario Cerrato con cinque tricolori, raggiunto da Giandomenico Basso dopo la vittoria del 2025.
Paolo Andreucci e Anna Andreussi vincono l'undicesimo titolo italiano Rally
La vettura più vincente nella storia del Campionato Italiano Rally resta la Lancia Fulvia, con otto titoli. Alle sue spalle la Lancia Delta con sette tricolori conquistati da quattro diverse evoluzioni tecniche, e la Peugeot 207 Super 2000, protagonista di cinque successi consecutivi tra il 2008 e il 2012.
Albo d'oro Campionato Italiano Rally
|Anno
|Equipaggio
|Auto
|2025
|Basso–Granai
|Škoda Fabia RS Rally2
|2024
|Crugnola–Ometto
|Citroën C3 Rally2
|2023
|Crugnola–Ometto
|Citroën C3 Rally2
|2022
|Crugnola–Ometto
|Citroën C3 Rally2
|2021
|Basso–Granai
|Škoda Fabia R5
|2020
|Crugnola–Ometto
|Citroën C3 R5
|2019
|Basso–Granai
|Škoda Fabia R5
|2018
|Andreucci–Andreussi
|Peugeot 208 T16 R5
|2017
|Andreucci–Andreussi
|Peugeot 208 T16 R5
|2016
|Basso–Granai
|Ford Fiesta R5
|2015
|Andreucci–Andreussi
|Peugeot 208 R5
|2014
|Andreucci–Andreussi
|Peugeot 208 R5
|2013
|Scandola–D’Amore
|Škoda Fabia Super 2000
|2012
|Andreucci–Andreussi
|Peugeot 207 Super 2000
|2011
|Andreucci–Andreussi
|Peugeot 207 Super 2000
|2010
|Andreucci–Andreussi
|Peugeot 207 Super 2000
|2009
|Andreucci–Andreussi
|Peugeot 207 Super 2000
|2008
|Rossetti–Chiarcossi
|Peugeot 207 Super 2000
|2007
|Basso–Dotta
|Grande Punto Abarth S2000
|2006
|Andreucci–Andreussi
|Grande Punto Abarth S2000
|2005
|Longhi–Imerito
|Subaru Impreza WRX
|2004
|Navarra–Fedeli
|Subaru Impreza WRX
|2003
|Andreucci–Andreussi
|Fiat Punto S1600
|2002
|Travaglia–Zanella
|Peugeot 206 WRC
|2001
|Andreucci–Giusti
|Ford Focus WRC
|2000
|Longhi–Baggio
|Toyota Corolla WRC
|1999
|Aghini–Roggia
|Toyota Corolla WRC
|1998
|Aghini–Roggia
|Toyota Corolla WRC
|1997
|Dallavilla–Fappani
|Subaru Impreza 555
|1996
|Cunico–Scalvini
|Ford Escort RS Cosworth
|1995
|Cunico–Evangelisti
|Ford Escort RS Cosworth
|1994
|Cunico–Evangelisti
|Ford Escort RS Cosworth
|1993
|Pianezziola–Roggia
|Lancia Delta HF
|1992
|Deila–Scalvini
|Lancia Delta HF
|1991
|Cerrato–Cerri
|Lancia Delta 16V
|1990
|Cerrato–Cerri
|Lancia Delta 16V
|1989
|Cerrato–Cerri
|Lancia Delta Integrale
|1988
|Cerrato–Cerri
|Lancia Delta Integrale
|1987
|Ass. Rayneri–Cassina
|Lancia Rally 037
|1986
|Cerrato–Cerri
|Lancia Delta S4
|1985
|Tabaton–Tedeschini
|Lancia Rally 037
|1984
|Fabbri–Cecchini
|Fiat Ritmo Abarth
|1983
|Biasion–Siviero
|Lancia Rally 037
|1982
|Toganna–De Antoni
|Ferrari 308 / Lancia Rally 037
|1981
|Fassina–Rudy
|Opel Ascona 400
|1980
|Adartico Vudafieri
|Fiat 131 Abarth
|1979
|Fassina–Mannini
|Lancia Stratos HF
|1978
|Vudafieri–Mannini
|Fiat 131 Abarth
|1977
|Pregliasco–Reisoli
|Lancia Stratos HF
|1976
|Fassina–Mannini
|Lancia Stratos HF
|1975
|Roberto Cambiaghi
|Fiat 124 Abarth
|1974
|Verini–Macaluso
|Fiat 124 Abarth
|1973
|Ballestrieri–Maiga
|Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF
|1972
|Barbasio–Sodano
|Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF
|1971
|Barbasio–Sodano
|Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF
|1970
|Paganelli–Russo
|Fiat 124 Spider
|1969
|Sandro Munari
|Lancia Fulvia 1.3 Coupé HF
|1968
|Cavallari–Salvay
|Lancia Fulvia 1.3 Coupé HF
|1967
|Sandro Munari
|Lancia Fulvia 1.3 Coupé HF
|1966
|Leo Cella
|Lancia Fulvia 1.3 Coupé HF
|1965
|Enzo Martoni
|Lancia Fulvia 2C
|1964
|Arnaldo Cavallari
|Alfa Romeo Giulia GT
|1963
|Arnaldo Cavallari
|Alfa Romeo Giulietta TI
|1962
|Arnaldo Cavallari
|Alfa Romeo Giulietta TI
|1961
|Luigi Marsaglia
|Fiat 1100