Non vorresti la C63 AMG appartenuta a un 7 volte Campione del Mondo?

All'asta da Bonhams una Classe C SW del 2010 molto, ma molto, speciale. Come il suo ex proprietario, tale Michael Schumacher

La dinastia di station wagon di Mercedes-Benz, compresa la nicchia delle wagon traboccanti di potenza, è lunga e affonda le radici negli anni '70 con la storica Mercedes S123. Spulciando nell'albero genealogico, una citazione di riguardo merita Mercedes Classe C SW di terza serie (2008-2014), sigla interna S204. Specie in configurazione high performance C63 AMG SW, insospettabile elegante familiare che sotto il cofano celava un V8 aspirato da 6,2 litri da 451 cv, utile per sprintare da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi. Non c'è da stupirsi che a prendere in simpatia C63 AMG sia stata, in passato, anche una leggenda di nome Michael Schumacher. Ora, metti il caso che l'esemplare appartenuto a Schumi sia all'asta...

Mercedes C63 AMG SW (2010): un proprietario molto speciale

IL DIPENDENTE MICHAEL Quando, nel 2010, entrò a far parte del team di Formula 1 Mercedes GP Petronas, al fuoriclasse tedesco venne assegnato come auto aziendale la C 63 AMG SW qui in foto. Auto che in realtà Schumacher ha guidato solo pochi mesi, e che nel corso di dodici anni ha poi percorso circa 150.000 km, sotto l'attenta sorveglianza di quattro proprietari. Non è in perfette condizioni, certo, ma per la sua età è ben conservata fuori e dentro. Giusto qualche graffio sulla vernice, fari leggermente sbiaditi, e all'interno, interruttori e inserti in pelle dai segni di usura minimi. Peccatucci sui quali un appassionato di Formula 1 può anche sorvolare, voi che dite.

Mercedes C63 AMG SW: qui sedeva un certo Schumi

FASCINO INESTIMABILE Per tutti colori che abbinano l'amore per le wagon sportive, la fiducia nella qualità della Stella, ma soprattutto hanno le gesta di Michael nel cuore, l'appuntamento è per il 3 febbraio 2022 all'asta Bonhams ''Les Grandes Marques du Monde à Paris'', in programma nella capitale francese al Grand Palais Éphémère. Gli organizzatori si aspettano che la super Classe C SW ex Schumi venga battuta a un prezzo compreso tra i 50.000 euro e i 100.000 euro. Cioè un valore assai più alto della quotazione standard. Ma l'esemplare trabocca di optional. Di uno in particolare, ed è la ''firma'' del Campione dei Campioni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/01/2022