Dario Paolo Botta

PASSO DEL GAMBERO Irrompe come un fulmine a ciel sereno la notizia che la factory californiana Tesla è in procinto di rendere gratuite e illimitate le ricariche presso i Tesla Supercharger (colonnine di ricarica rapida) a tutti coloro che acquisteranno una Tesla Model S o una Model X. Negli ultimi anni il Gruppo guidato dall’eccentrico Elon Musk aveva deciso di sospendere questa iniziativa, reputandola troppo onerosa e poco sostenibile. Oggi, invece, a Palo Alto si concretizza una vera e propria inversione a U. Una decisione che negli auspici dovrebbe risollevare le vendite della berlina lusso e del SUV elettrico, oscurate dal successo della più economica Model 3. Di sicuro si tratta di un’ottima scelta di marketing: Model S e Model X sono infatti i modelli con i quali Tesla quali guadagna di più.

CONTI IN TASCA Dando un occhio sul sito della Casa, alla voce “Pronta Consegna” si può notare come sui modelli interessati sia ora comparsa l’etichetta “Supercharger gratis”. I prezzi restano comunque impegnativi: per portarsi a casa una Model S servono non meno di 70.000 euro, mentre il SUV Model X ha un valore che si aggira intorno agli 87.000 euro. Stiamo pur sempre parlando degli ultimi ritrovati in fatto di auto elettriche, vetture premium dalle performance grintose. Attenzione! L’offerta è strettamente personale, se si decidesse di vendere l’auto, il futuro acquirente non godrebbe più del “bonus” ricarica.

LA MAPPA DEI SUPERCHARGER Nel frattempo il nostro Paese cerca di rimanere al passo, incentivando la diffusione sul territorio nazionale dei punti di ricarica per le EV. Tesla ha in cantiere un piano di ampliamento che coinvolgerà tutta la penisola, nuovi Supercharger (già presenti in prossimità dei grandi centri urbani) verranno installati a Rho, Como, Genova, Torino e in tante altre località del Nord Italia. Nemmeno il Meridione rimarrà esente, con nuove postazioni di ricarica Tesla a Palermo, Catania e Monopoli. Infine, per la Sardegna, arriveranno le colonnine a Olbia e Oristano. Siete pronti a fare il pieno?