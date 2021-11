E-commerce

La compravendita, ma anche il noleggio, l'assistenza. Una sola direzione, il web. Il primo Costruttore in Europa dà l'esempio e lancia Stellantis & You, Sales and Services, il nuovo nome commerciale della divisione retail europea del Gruppo, risultato della fusione - risalente allo scorso mese di febbraio - di PSA Retail (ex divisione vendite di Groupe PSA) con Motor Village (Gruppo FCA). Nasce così un'ultraconcessionaria digitale da 11.300 collaboratori in 12 Paesi e una miriade di funzionalità.

Stellantis & You, Sales and Services, nasce la super piattaforma web

ALL INCLUSIVE Portale internet stellantisandyou.com, dunque, il punto d’accesso digitale in cui i clienti troveranno in pochi clic la suite completa per le vendite di auto nuove e usate, i servizi di aftersale e di noleggio. Stellantis & You offre inoltre una comoda funzione di ''e-reservation'', tramite la quale prenotare un'auto per soli tre giorni: l'opzione sarà disponibile in Francia entro il 25 novembre 2021 e verrà progressivamente introdotta in tutte le altre nazioni, Italia inclusa.

NOMEN OMEN Il design stesso del sito mette orgogliosamente in mostra l'identità di Stellantis & You, Sales and Services con un tono e uno stile che incarnano la centralità dell'utente, anche nella sfera virtuale. ''Il nostro nuovo nome possiede un profondo significato e ribadisce una promessa ambiziosa per collaboratori e clienti'', afferma Anne Abboud, Senior Vice-President di Stellantis & You, Sales and Services. ''Tutti i nostri collaboratori sono desiderosi di assistere i clienti nel miglior modo possibile, con un approccio umano che caratterizza la qualità dei servizi di riferimento''.

Stellantis & You, il logo ufficiale

MIGRAZIONE DIGITALE Seconda azienda in Europa per dimensioni nel settore della distribuzione automotive, Stellantis & You, Sales and Services fissa obiettivi ambiziosi. Due sono i pilastri strategici principali: prevedere e accompagnare i cambiamenti nel comportamento dei clienti ed essere i primi nella trasformazione energetica. Stellantis intende raggiungere il 25% delle vendite online entro il 2030, conseguire i massimi risultati di e-reputation nel settore, infine potenziare la propria redditività del 50%, riducendo al contempo l''impronta fisica” entro la fine del decennio.

