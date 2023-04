Bear Grylls scansate: come sopravvivere (per ore) in una Wrangler affondata

Una donna è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata per diverse ore dentro una Jeep Wrangler semi-sommersa in un lago del Texas. L'incidente è avvenuto presumibilmente nella mattinata di domenica. Una volta perso il controllo dell’auto, la guidatrice e la sua Wrangler (qui la nostra prova della Rubicon 4xe) sono finite rovinosamente nelle acque del lago O’the Pines, nella contea di Marion vicino a Dallas. A soccorrere la malcapitata ci hanno pensato due ragazzi del posto, intenti a pescare nelle vicinanze. Una volta raggiunta la Jeep (a diversi metri dalla riva), la donna è stata estratta dalla Wrangler e portata prontamente in superficie.

CORSO DI SOPRAVVIVENZA La proprietaria dell’auto (pare che fosse scomparsa da alcuni giorni) era cosciente e respirava normalmente, ma accusava sintomi d’ipotermia. ''Non sappiamo esattamente per quanto tempo la Jeep sia rimasta in acqua. La donna ci ha confermato che sono trascorse almeno alcune ore'', ha commentato lo sceriffo di Marion. Dopo averla trasportata in ospedale, le Forze dell’ordine hanno provveduto a trainare il fuoristrada fuori dall’acqua con l’aiuto di un carro attrezzi. La polizia di Marion sta ancora indagando sulle cause dell'incidente e non ha rilasciato ulteriori informazioni sull'identità della donna.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 13/04/2023