Risparmiare in tempi di crisi, l'esempio degli inglesi

Il tema è quantomai attuale: van bene le continue mini-proroghe al taglio delle accise, ma i vari aumenti del costo carburante, dell'energia e delle merci in generale rendono pressante la domanda: ''come risparmiare in tempo di crisi?''. Per affrontare la materia, Kia UK ha condotto in Inghilterra uno studio, intervistando 1.200 automobilisti nell'agosto 2022, per scoprire come sono cambiate le loro abitudini. Risultato? Il 74% degli intervistati dice che ora utilizza l'auto in modo diverso, pur di risparmiare. Leggete che cosa ne è venuto fuori: magari ne potete ricavare qualche utile consiglio.

Prezzi di benzina e gasolio alle stelle? Scegli bene il distributore

Primo e più banale spunto di riflessione: per risparmiare su Diesel e benzina - come pure sull'energia elettrica - il 37% degli automoobilisti intervistati afferma di utilizzare meno l'auto per i brevi tragitti urbani. Il 37% ha invece iniziato a camminare o andare in bicicletta ''ove possibile''. Purtroppo il ridotto utilizzo dell'auto ha avuto ricadute sulle interazioni sociali, visto che il 25% degli intervistati ha ridotto gli spostamenti per far visita ai famigliari o agli amici. Forse a sorpresa, questa tendenza sarebbe più alta tra i londinesi (35%), che tra quelli che abitano fuori dalla City.

Per risparmiare, si evitano i tragitti non necessari

Altro accorgimento banale, ma utile: con i prezzi del carburante e dell'elettricità in aumento a un ritmo che non si vedeva da decenni, un terzo (33%) dei conducenti intervistati afferma di prestare maggiore attenzione a dove fa rifornimento. La caccia, è chiaro, è al prezzo più conveniente. Un modo per trovare le stazioni di servizio o di ricarica meno care è rivolgersi alle app per smartphone. Per esempio quelle di cui parliamo in questo articolo.

Come risparmiare sui costi del carburante?

Dall'inasprirsi della crisi, il 28% degli inglesi afferma di fare più sforzi per pianificare i viaggi per risparmiare carburante, per esempio in base al percorso o all'orario, in modo da trovare meno traffico. In questo possono aiutarvi le app di navigazione come Google Maps o Waze, che vi danno la situazione del traffico in tempo reale, ma per giocare d'anticipo, provate anche il sito di TomTom Traffic con le sue utili statistiche.

Chi è più in là con gli anni tende a guidare come ha sempre fatto

Quando è al volante, ora il 31% degli automobilisti afferma di pensare di più al proprio stile di guida per aumentare l'efficienza e risparmiare sul carburante, accelerando meno spesso e mantenendo una velocità inferiore. L'indagine ha rilevato che una percentuale molto più elevata di conducenti più giovani (54% di quelli di età compresa tra 18 e 24 anni) ha cambiato il proprio stile di guida in questo modo, rispetto a solo il 26% di quelli di età compresa tra 55 e 64 anni: le cattive abitudini sono dure a morire, evidentemente. O forse i giovani sentono la crisi più di chi ha consolidato la propria posizione lavorativa. Come si guida al risparmio? Sull'argomento abbiamo scritto svariati articoli: ne trovate alcuni in calce alla pagina, mentre uno tra i più apprezzati lo trovate a questo link.

Bicchieri flute a bordo di una Rolls Royce

E poi ci sono gli irriducibili: quelli che piuttosto che rinunciare all'auto salterebbero persino i pasti. Complessivamente, il 19% degli intervistati afferma di aver ridotto la spesa per articoli non essenziali in modo da poter continuare a utilizzare la propria auto normalmente. Non è dato sapere con precisione quali siano gli articoli non essenziali, tuttavia pare che non abbiano nulla a che vedere con gasolio, benzina e con l'auto in genere. Curiosamente, ci sono ampie variazioni regionali: i più affezionati all'uso dell'auto sono i londinesi, che nel 33% dei casi ha preferito effettuare altri tagli pur di continuare a guidare. Fuori dalla capitale, la percentuale si abbassa.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/09/2022