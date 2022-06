Hai poi rinnovato la patente? Scade anche ultima proroga Covid

La brutta notizia, per chi nel frattempo non si fosse messo in regola, dimenticandosi - tra un impegno e l'altro - di segnarsi la scadenza sull'agenda, è che dopo mercoledì 29 giugno, a norma di legge, non potrà più circolare. La buona notizia, è che la platea di ritardatari - fonte Ministero dei Trasporti - è in realtà molto ridotta. Il 29 giugno 2022 è proprio il giorno in cui giunge a termine l'ultima proroga della validità della patente auto e moto, misura varata inizialmente a primavera 2020 come conseguenza dello stato di emergenza sanitaria da Coronavirus e più volte rinnovata nel corso degli ultimi due anni. Lo stato di emergenza non c'è più, validità della patente nuovamente sottoposta alle regole standard.

DEADLINE Più di preciso, il 29 giugno 2022 si esaurisce la validità di tutte quelle licenze di guida scadute nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, documenti la cui validità, come da circolare della Motorizzazione Civile, era stata prolungata fino a 90 giorni oltre la cessazione dello stato di emergenza stesso. Attenzione: proroga valida esclusivamente per circolare in Italia, mentre all'estero già dal 2021 valgono regole differenti e meno permissive da quelle adottate nel nostro Paese.

PATENTANDI Patente, ma non solo. Anche i fogli rosa e le patenti professionali, ossia le Carte di qualificazione del conducente (Cqc) e i Certificati di abilitazione professionale KA e KB, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, perdono definitivamente la loro validità il 29 giugno 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/06/2022