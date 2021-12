Proroga stato di emergenza: quali scenari per le patenti in scadenza

Emergenza prolungata fino al 31 marzo 2022, cosa potrebbe succedere alle licenze di guida auto e moto in scadenza e già prorogate

Il Governo proroga lo stato di emergenza, la macchina burocratica si adegua. Con tutto ciò che comporta - oltre alle misure per contrastare la crisi sanitaria - anche dal punto di vista delle pratiche ordinarie. Ancora nulla di certo, tuttavia l'esperienza delle proroghe passate (e se ne contano ormai cinque) ci insegna come a slittare in avanti sia, di conseguenza, anche la data di scadenza delle patenti auto e moto, la cui validità termina entro la fine dell'emergenza stessa. Sarà così pure stavolta? La domanda è lecita.

COSÌ NEL 2021 Attualmente, come recita la nota del Mit, per circolare in Italia, il quadro - piuttosto complesso - è il seguente.

Patenti con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 maggio 2021 valide fino al 31 marzo 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 dicembre 2021, precedente data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria).

valide fino al (novantesimo giorno successivo al 31 dicembre 2021, precedente data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria). Patenti con scadenza tra 1 giugno 2021 e 30 giugno 2021 valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (per effetto della sovrapposizione della normativa europea).

valide fino a dopo la scadenza normale (per effetto della sovrapposizione della normativa europea). Patenti con scadenza tra 1 luglio 2021 e 31 dicembre 2021 (originale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) valide fino al 31 marzo 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 dicembre 2021).

COSÌ NEL 2022? Se il meccanismo sarà il medesimo sin qui adottato, lo schema dovrebbe cambiare nel seguente modo.

Patenti con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 maggio 2021 valide fino al 27 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, nuova data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria).

valide fino al (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, nuova data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria). Patenti con scadenza tra 1 giugno 2021 e 30 giugno 2021 : grande punto interrogativo . Valide sempre fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (cioè non oltre il 30 aprile 2022 ), oppure nuovo ricalcolo?

: grande . Valide sempre fino a dopo la scadenza normale (cioè non oltre il ), oppure nuovo ricalcolo? Patenti con scadenza tra 1 luglio 2021 e 31 marzo 2021 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) valide fino al 27 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022).



IN ATTESA Né il Governo, tramite il Ministero dei Trasporti, né la Motorizzazione Civile, in merito al dilemma si sono ancora espressi. Se anche le licenze di guida saranno interessate da eventuali nuove deadline, le autorità diffonderanno una apposita circolare. Rimaniamo in attesa di chiarimenti.