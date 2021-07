POST COVID: MAI Neopatentati non più diciottenni ma ormai più che ventenni, patentati di lungo corso che a loro volta, anziché rinnovare la licenza allo scoccare del decimo, del quinto o del terzo anno di validità (a seconda dell'anzianità), lasciano marcire il documento non più per mesi, ma ormai per anni interi. È il duplice - e poco confortante - scenario che si configura in caso, in Italia, venga prorogato per la quinta volta lo stato di emergenza. La cui scadenza slitterebbe dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. In attesa del decreto legge e in un clima di incertezza massima, ecco quali possibili conseguenze sulla validità delle patenti di guida in scadenza, oltre che sulla validità del foglio rosa.

PATENTE In base al decreto legge n.52 del 22 aprile 2021, in linea generale la validità delle patenti auto e moto in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020 e tra il 1° luglio 2021 e il 31 luglio 2021 veniva prorogata al 29 ottobre 2021, vale a dire a 90 giorni dalla fine dello stato di emergenza nazionale. Seguivano i regolamenti europei, invece, le scadenze comprese tra il 30 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021: validità prorogata di 10 mesi rispetto alla scadenza originaria (che confusione). Poiché tuttavia lo stato di emergenza stesso - salvo colpi di scena - rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021, se il criterio rimarrà il medesimo (90 giorni) le licenze scadute o in scadenza rimarranno valide fino al 31 marzo 2022. Aspettiamo la circolare ufficiale.

FOGLIO ROSA Secondo il decreto di aprile 2021, anche le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 erano prorogate fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza: dal 29 ottobre 2021, la nuova data sarebbe perciò sempre quella del 31 marzo 2022. Per tutte le domande di candidatura all'esame di teoria, presentate e accettate dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione era stato infine prorogato di ulteriori 6 mesi. Idem come sopra: solo un documento ufficiale scioglierà i dubbi, ma l'impressione è che il foglio rosa, e di riflesso le tempistiche per il conseguimento della patente stessa, siano destinati a un inesorabile prolungamento.