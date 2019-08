Autore:

Dario Paolo Botta

BOLLINO ROSSO Si conclude la penultima settimana d’agosto e lo spettro del controesodo incombe sul rientro in ufficio di migliaia di vacanzieri. Secondo alcune stime, le ferie possono dirsi concluse per 7 italiani su 10: gli altri trascorreranno il meritato riposo nelle prossime settimane, sfruttando il mite clima settembrino. In generale, gli ultimi 7 giorni hanno riservato piacevoli sorprese per coloro che si sono messi al volante di ritorno da mare e montagna. Nonostante il temuto sciopero dei casellanti iniziato nella giornata di ieri (domenica 25 agosto 2019), il traffico è stato tutto sommato scorrevole, con poche code e rallentamenti. Previsioni dunque non del tutto indovinate: quello appena trascorso è stato infatti un fine settimana relativamente tranquillo, bollino giallo anziché bollino rosso.

E I PROSSIMI GIORNI? Stando a quando comunicato da CCISS Viaggiare informati, la settimana appena iniziata si conferma ottima per intraprendere il viaggio di ritorno dalla villeggiatura, nonostante gli ultimi colpi di coda dello sciopero dei turnisti delle stazioni di pedaggio, che dovrebbe comunque terminare in mattinata. Sono invece previste delle criticità nel weekend: già a partire da venerdì 30 agosto, il traffico sarà in aumento con bollino giallo sulle principali arterie che riportano i vacanzieri nelle città. Stop della circolazione dei mezzi pesanti dalle 8:00 alle 16:00 sabato 31 agosto e dalle 7:00 alle 22:00 domenica 1° settembre, entrambe contraddistinte dal colore rosso.

OCCHIO AI CANTIERI Massima attenzione poi ai tratti interessati da cantieri, che possono trasformarsi in vere e proprie trappole letali. Sono infatti segnalati lavori sull’A14 Bologna-Taranto all'altezza della Riviera romagnola, ma anche sull’A4 nei dintorni di Mestre. Cantieri aperti anche sull'A1 e la A13 in prossimità di Bologna e lungo la A22 all’altezza del Lago di Garda e all’innesto con la A1 stessa. Infine, operai al lavoro sulla A15 all'intersezione con l’Autostrada del Sole. Tutto questo senza dimenticare che su alcune tratti della nostra rete autostradale sono stati riattivati i temutissimi tutor, quindi piede leggero sull’acceleratore.

CLIMA SERENO Dopo una settimana contraddistinta da una forte instabilità meteorologica, torna la quiete sulla Penisola, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche che porteranno sole e alta pressione, le condizioni ideali per mettersi alla guida. Occhio però, da giovedì inizia a cambiare qualcosa: l’arrivo di un vortice di bassa pressione anticiperà la venuta dell’autunno.