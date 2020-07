COLPO DI CODA Luglio ha preparato il campo, ma è ad agosto, come sempre, che va in scena l'atto più drammatico della viabilità da fine settimana. Anno 2020, anno anomalo, ma non sul fronte traffico, non dopo che gli spostamenti tra regioni sono stati nuovamente autorizzati. Il weekend di sabato 1° e domenica 2 agosto si annuncia di fuoco, e non solo per il caldo che arroventa asfalto e tetti delle auto. Il bollino di colore rosso fa l'en plein, due giorni ad alto rischio, con traffico intenso e possibilità di code da un momento all'altro, sia in una direzione, sia nell'altra. In calce all'articolo, le previsioni formulate dalla Polizia Stradale per agosto 2020. Come si evince, il peggio deve ancora venire.

NORD SUD OVEST EST Le criticità sopraggiungeranno in realtà già a partire già dal pomeriggio di venerdì 31 luglio, giorno individuato da molte famiglie per una partenza anticipata. Sorvegliate speciali sono perciò le tangenziali delle grandi città, da Milano, Roma, Napoli, Torino e Firenze, passando per il martoriato nodo di Genova e per il sempre complesso snodo di Bologna. Da sabato mattina in avanti, sotto la lente passano invece tutti i tratti autostradali che conducono a località costiere, alpine o prealpine, dalla A14 Bologna-Taranto, specie in corrispondenza della riviera romagnola, alla A4 Torino-Trieste nel troncone che da Venezia conduce ai più popolari lidi veneti e friulani. Senza trascurare la A22 del Brennero in prossimità del Lago di Garda, inoltre la A15 Parma-La Spezia e la A1 Milano-Napoli, ambedue in pericolo imbottigliamento pressoché dal primo all'ultimo chilometro. In tempi di esodo, si sa, il battito d'ali di una farfalla in Sicilia provoca un cataclisma in Valle d'Aosta: traduzione, rallentamenti a fisarmonica dovuti a ingorghi distanti decine di chilometri non devono sorprendere.

IL CASO GENOVA Un capitolo a parte meritano infine le autostrade liguri, autentica via crucis per i pendolari e i vacanzieri già a partire dallo scorso giugno. Cantieri ancora causano disagi sulla A7 Milano-Genova, sulla A10 Genova-Ventimiglia e sulla A26 Genova-Gravellona Toce. Utile si rivela a questo proposito il servizio della Polizia di Stato, una guida con gli itinerari alternativi da percorrere in caso di code o di chiusura strade, in Liguria ma non solo (qui la guida per il Nord Italia). Le vacanze estive, nel 2020, hanno un significato ancora più particolare che non in passato. Scoppia a Nord e Sud il desiderio di serenità e spensieratezza, e di manifestarlo sulle spiagge e i monti del proprio Paese. Sentimenti contagiosi, che si esprimeranno appieno solamente dopo aver attraversato l'ultima difficoltà: il traffico da codice rosso.