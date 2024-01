Jeep, porte aperte il 13-14 gennaio. Quali promo e su quali modelli

Jeep apre le porte dei concessionari sabato 13 e domenica 14 gennaio per far conoscere i suoi prodotti e i nuovi finanziamenti

Sull'onda del successo delle sue motorizzazioni elettrificate, Jeep apre tutte le concessionarie in Italia sabato 13 e domenica 14 gennaio offrendo l'opportunità di esplorare da vicino la gamma di SUV anche 4xe Plug-In Hybrid, che si è affermata come la più venduta in Italia nel mercato dell'ibrido plug-in nel 2021, 2022 e 2023. Inoltre, sarà l'occasione di ammirare la più recente delle Jeep, la Avenger: il primo SUV 100% elettrico del marchio (qui la nostra prova), che incarna il DNA Jeep in un formato compatto, garantendo una libertà senza compromessi.

Jeep Compass MY24

L'INCENTIVO JEEP Il mese di gennaio è dunque il momento per scoprire la ''freedom of choice'' grazie agli incentivi offerti da Jeep. Per tutto il mese, su ogni SUV della gamma, è possibile optare per qualsiasi motorizzazione (elettrica, termica o ibrida) pagando la stessa rata su tutte le versioni. Ad esempio, è possibile acquistare la Jeep Renegade, nelle versioni benzina, e-Hybrid (ibrida) o 4xe (ibrida plug-in), con una rata mensile di soli 199 euro, grazie a finanziamento Stellantis Financial Services. La rete di concessionari italiani svolge un ruolo cruciale nel guidare i consumatori attraverso questo periodo di transizione energetica. Il mercato italiano ha accolto positivamente la nuova direzione tecnologica di Jeep, come dimostra il successo dell'elettrificazione del marchio nel 2023. Jeep ha consolidato la sua leadership nel mercato domestico Plug-In Hybrid, raggiungendo una quota del 15,7% tra tutti i modelli PHEV venduti nel paese.

JEEP E IL SUO IBRIDO PLUG-IN Il trionfo di Jeep nel mercato italiano è forse anche merito dei SUV ''made in Italy'' come Compass 4xe e Renegade 4xe, le vetture ricaricabili più vendute nei rispettivi segmenti. Wrangler, l'icona del marchio, e Grand Cherokee 4xe, la quinta generazione del SUV di grandi dimensioni, sono anch'essi disponibili nella sola versione Plug-In Hybrid. Jeep Compass, in particolare, si afferma come il modello numero uno assoluto nel mercato delle autovetture PHEV, dominando il segmento C-SUV indipendentemente dalla motorizzazione. Jeep Renegade, con la proposta 4xe, primeggia tra i Plug-In Hybrid del segmento B-SUV, mentre Jeep Avenger si conferma come il B-SUV 100% elettrico più venduto, sia a dicembre, sia nell'intero 2023.

