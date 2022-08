Paramount Marauder Mark 2: l'autoblindo dell'apocalisse! Video

Sono sicuro che se vi sforzate un po’ riuscirete a ricordare quel fantastico episodio di Top Gear nel quale Richard Hammond si mette al volante Paramount Marauder. Bene, dopo più di 10 anni la sudafricana Paramount ha presentato una versione ancor più esuberante del blindato Marauder (qui lo speciale dedicato a GMC Hummer EV). Il nome completo del veicolo è Marauder Mark 2 e come di consueto dispone di una blindatura a doppio strado in grado di resistere a IED (Improvised Explosive Device) mine e lanciarazzi. Il motore è un 6 cilindri turboDiesel, mentre la velocità massima raggiungibile dal mezzo è di 110 km/h, una bella andatura per un gigante di questa stazza!

INARRESTABILE I principali cambiamenti operati sull’autoblindo riguardano l’abitacolo, con una serie di miglioramenti pensati per rendere il Marauder adatto a un'ampia gamma di esigenze operative. Paramount Marauder Mark 2 viene prodotto con guida a sinistra o a destra ed è studiato per riconvertire la posizione del volante in meno di due ore qualora le esigenze richiedano tale modifica. ''Gli impressionanti sviluppi nelle interfacce uomo-macchina spesso passano inosservati, tuttavia i sistemi che abbiamo incorporato nel nuovo Marauder Mark 2 hanno fatto grandi passi da gigante per quanto riguarda l'ergonomia, il comfort e la funzionalità'', ha dichiarato Deon Grobler, Amministratore delegato di Paramount Land Systems.

Paramount Marauder Mark 2 durante i test

MOTIVO D'ORGOGLIO Attualmente, la prima versione del Marauder è utilizzata dalle Forze armate di diversi Paesi in giro per il mondo. L’autoblindo è progettata per funzionare senza problemi in condizioni climatiche estreme: da -20 fino a un massimo di 50 gradi Celsius (qui i mezzi militari sviluppati da Kia). Marauder può essere trasportato da un capo all’altro del globo in aereo, da un C130 o da un elicottero CH-47 Chinook. ''Con i nostri 27 anni di esperienza nella produzione di soluzioni innovative per ottimizzare le capacità di risposta dei nostri clienti alle minacce belliche affrontate in Africa e in tutto il mondo, siamo lieti di annunciare che oggi abbiamo incrementato la nostra velocità di produzione del Marauder'', ha commentato Grobler.

